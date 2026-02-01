Estos son los requisitos para ser Agente de Investigación e Inteligencia de la SSPC con sueldo de 32 mil pesos

MÉXICO.- El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compartió una convocatoria para trabajar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 1,000 plazas abiertas para trabajar como Agentes de Investigación e Inteligencia con un sueldo de 32,000 pesos mensuales, en El Heraldo de México te decimos cómo postularte.
Para ingresar al Curso de Formación Inicial y Especialidad, los aspirantes deben pasar un Control de Confianza, que incluye: evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y una investigación de entorno socioeconómico. Además de que los seleccionados deberás de aprobar una formación inicial.
Los aspirantes que sean seleccionados para continuar con este proceso recibirán uniforme, equipo, material didáctico, alimentación y alojamiento, una ayuda económica de 5,000 pesos mensuales durante los 9 meses de formación. Sin embargo, una vez que sean contratados recibirán un sueldo neto mensual de 32,000 pesos y prestaciones superiores a las de la ley.
Requisitos para ser Agente de Investigación e Inteligencia de la SSCP
- Ser ciudadano mexicano y no tener otra nacionalidad
- Licenciatura concluida en Derecho, Criminología, Psicología, Seguridad Pública y/o Ciudadana, Informática, Ingeniería en Sistemas, Seguridad pública/ciudadana, Ciencias forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística, u otras afines.
- Edad entre los 23 y 35 años de edad
- Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres
- Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso o por delito culposo calificado como grave, ni estar sujeto a proceso penal, en investigación, no ser deudor alimentario o haber sido sentenciado por delitos por razón de género
- Contar con cartilla militar liberada
- Gozar de buen estado de salud física y mental
- Tener un índice de masa corporal en el rango de 18.5 a 34.9 kg/m2
- No hacer uso de sustancias psicoactivas o estupefacientes
- No padecer alcoholismo
- Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y no uso de sustancias
- Disponibilidad para rolar turnos, fines de semana, cambio de residencia
- Aprobar procesos de evaluación médica, psicológica y física
- Aprobar el proceso de evaluación
¿Cómo postularse para ser Agente de Investigación e Inteligencia de la SSCP
El inicio de este proceso se debe de llevar a cabo en línea a través de este ENLACE, donde deberás de crear una cuenta con tu correo electrónico y RFC, este proceso es totalmente gratuito y para postular debes de reunir los siguientes documentos:
Identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, título o cédula profesional, constancia de antecedentes no penales, constancia de no deudor alimentario, constancia de no inhabilitación, declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo, certificado médico, cartilla militar liberada, CV con foto y firma, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, 3 cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral), y 2 fotos tamaño infantil.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO