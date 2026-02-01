Frente frío 33 afectará a estos estados a partir del miércoles 4 de febrero

Las temperaturas seguirán a la baja esta primera semana de febrero; checa los estados que podrían incluso registrar caída de nieve o aguanieve

MÉXICO.- Este fin de semana las temperaturas en la mayor parte de México continuarán bajando, como parte del frente frío número 32, el cual saldrá en los primeros días de febrero dando paso al número 33. El sistema frontal 32 recorrerá el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico que lo impulsa, mantendrá evento de «Norte» muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como el marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

En el Heraldo de México te compartimos que será este miércoles 4 de febrero cuando el frente frío número 3 ingrese a nuestro país y provoque temperaturas de hasta -15 grados centígrados en diversas zonas serranas.

Así se percibirá el clima esta semana en México | Conagua

¿Cuándo entra el frente frío 33 a México?

De acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), será este miércoles 4 de febrero cuando el frente frío 33 se aproximará al norte del país en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán vientos fuertes en el norte y noreste del país, y durante el miércoles ingresará y recorrerá rápidamente el noreste y oriente del país, incrementará la probabilidad en dichas regiones.

Será impulsado por una masa de aire polar que ocasionará un nuevo evento de «Norte» fuerte en Tamaulipas, así como descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas.

Los estados que afectará con bajas temperaturas son los siguientes:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Chiapas

El frente frío 33 entrará en México este miércoles 4 de febrero | Conagua

¿Cómo será el clima en México el lunes 2 y martes 3 de febrero?

El frente frío número 32 se desplazará sobre el mar caribe, dejando de afectar a México. La masa de aire ártico asociada, mantendrá el ambiente gélido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Las temperaturas mínimas para el lunes 2 de febrero son las siguientes:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Las temperaturas mínimas en México el martes 3 de febrero serán las siguientes:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Chiapas

Durante el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca para el miércoles.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO