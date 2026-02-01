Frente frío 33 llegará con lluvias en estos estados

Durante el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, la masa de aire polar asociada al frente frío 33 ocasionará fuertes lluvias en 9 estados del país

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el próximo martes 3 de febrero de 2026, el frente frío número 33 ingresará a México por la frontera norte, y en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Durante el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, la masa de aire polar asociada al frente frío 33 se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que además de un nuevo descenso de las temperaturas, se prevén lluvias fuertes en 9 estados para esos días.

Miércoles 4 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Guerrero.

Jueves 5 de febrero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros : Veracruz (Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca.

con puntuales intensas : Veracruz (Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco y Chiapas.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Nieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el frente frío 33 vendrá acompañado de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, a partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Estas son las previsiones de temperaturas mínimas para el miércoles y jueves:

Miércoles 4 de febrero

De -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Jueves 5 de febrero

De -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

El frente frío 33 vendrá acompañado de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México. Foto: Cuartoscuro

Se esperan chubascos en el centro del país

Asimismo, el SMN prevé el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, que mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO