La Reforma Electoral, la mesa está puesta

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

2 de febrero de 2025

El nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión da inicio en esta fecha, y seguramente en los próximos días la Presidenta Claudia Sheinbaum le presentará su Iniciativa de Reforma Electoral que será discutida por los distintos grupos parlamentarios, por lo pronto, los adelantos que han difundido los medios de comunicación nos permiten conocer los posicionamientos previos de los partidos políticos que cuentan con registro ante el INE.

Podemos suponer que el partido en el gobierno, Morena y sus aliados, han llegado a algunos acuerdos previos por lo que la dirigente nacional Luisa María Alcalde firmó un Pacto de Unidad conjuntamente con los dirigentes de el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Declaró que la alianza se mantendrá e irán juntos a la elección de 2027 y también a la del 2030, aunque Alberto Anaya del PT ha dicho que su partido no acompañará ninguna reforma que sea regresiva, sea lo que sea que eso signifique.

En el caso del PAN, su dirigente Jorge Romero ha expresado que están dispuestos discutir los temas que se pondrán a consideración, pero que será muy difícil que acompañen alguna reforma que reduzca el financiamiento de los partidos o que pretenda suprimir completamente la representación proporcional. Dice que sostendrán su postura de rechazar cualquier “narcocandidatura” y anular los triunfos que pudieran obtener.

La posición de Movimiento Ciudadano se inclina por la aprobación de una reforma que permita el voto a partir de los 16 años, que impida y reglamente la sobrerrepresentación, y que las reformas se discutan ampliamente y no se impongan.

En el caso de los dirigentes del PRI la actitud parece ser de confrontación y no de diálogo, en virtud de que sus dirigentes dicen estar dispuestos a dar la pelea y no solamente en el seno de las cámaras sino que están dispuestos a ir hasta la calle para sostener sus posiciones.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez e integrada por funcionarios cercanos a la presidencia, ha trabajado en los meses anteriores en la realización de foros y diálogos con distintos actores políticos y sociales para discutir los temas contenidos en una agenda que se hizo publica con la creación de esa comisión en agosto de 2025

Los resultados de esos trabajos que formaran parte de la propuesta presidencial se refieren a las libertades políticas, regulación de la competencia política, la libertad de difusión ideas y opiniones, la representación del pueblo, el sistema de partidos, el financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas, la efectividad del sufragio y sistema de votación, el modelo de comunicación y propaganda política, las autoridades electorales administrativas, la justicia electoral, los requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo, y la democracia participativa consultas populares y revocaciones de mandatos.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ha dicho que la Iniciativa de Reforma Electoral que presentará la Presidenta Claudia Shienbaum está abierta para la discusión y la realización de los ajustes que sean el producto del diálogo y los acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias que integran el Congreso de la Unión.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Adan Augusto López, presentó su renuncia para integrarse a las tareas de operación territorial de su partido y lo sustituye el Senador Ignacio Mier. Es un hecho que este reacomodo interno de los cuadros dirigentes del partido de la mayoría tendrá resonancia política hacia todos los puntos cardinales de la geografía política cuyas dimensiones se conocerán en los siguientes días o semanas, de lo que no queda duda desde ahora es que solo hay un liderazgo y despacha en el Palacio Nacional.

Todo parece indicar que las condiciones están dadas para que se inicie una discusión de la reforma electoral desde las posiciones de todos los partidos políticos, en el entendido de que seguramente será aprobada teniendo en cuenta que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada en las dos cámaras para hacer las reformas constitucionales y legales que acuerden. Dependerá de la civilidad y la cordura con la que se conduzcan los diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias en esas discusiones el tipo de nueva legislación electoral que regirá los procesos electorales a partir del 2027. La mesa del dialogo está puesta.