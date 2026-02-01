Lucía Méndez y el emotivo mensaje de despedida a Pedro Torres, el padre de su único hijo

La actriz y el productor estuvieron casados en la década de los 80's y tuvieron a su hijo Pedro Antonio

MÉXICO.- Luego de varios años de lucha por recuperar su salud, finalmente el productor de programas como Big Brother y Mujeres Asesinas, Pedro Torres falleció este viernes 30 de enero a la edad de 72 años. Su fallecimiento fue confirmado por medio de un comunicado de prensa el cual fue publicado en sus redes sociales oficiales.

Fue en el año 2025, cuando diversos medios de comunicación dieron a conocer que el productor de televisión y ex esposo de Lucía Méndez había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Tras confirmarse el fallecimiento de Pedro Torres, su ex esposa y madre de su hijo Pedro Antonio dedicó un conmovedor mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram.

Lucía Méndez se despide del padre de su hijo

Como lo mencionamos anteriormente, la querida actriz y cantante Lucía Méndez utilizó sus redes sociales oficiales para despedirse de su ex esposo y padre de su único hijo, Pedro Antonio.

En dicha publicación, Lucía Méndez compartió dos fotografías la primera una de Pedro Torres en blanco y negro con un moño de luto y la segunda mucho más conmovedora, muestra la familia que formaron, pues aparece la actriz junto al fallecido productor quien está cargando a su hijo quien en ese momento era tan solo un niño.

En el texto, Lucía Méndez agradeció a su ex esposo por la unión familiar que lograron formar luego de su separación, pues siempre tuvieron una gran relación pese a las diferencias que pudieron tener en su momento, además desea que su alma descanse en paz.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas.”, escribió Méndez

La historia de amor de Lucía Méndez y Pedro Torres que terminó en una fiesta

Lucía Méndez y Pedro Torres se casaron alrededor del año de 1988, en diversas ocasiones ambas personalidades destacaron lo importante que fueron cada uno en la vida del otro, pues juntos como pareja lograron grandes triunfos profesionales, pero sin duda, lo más valioso que lograron es haberse convertido en padres de Pedro Antonio.

La relación de Méndez y Torres era sólida y muy querida y admirada por el gremio y fanáticos de ambos en aquellos años, sin embargo, de manera abrupta dieron a conocer su separación, pero, lo hicieron de una forma muy peculiar.