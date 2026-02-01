México enviará ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos y otros insumos fundamentales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de alimentos y enseres básicos a la isla, mientras México mantiene gestiones diplomáticas sobre el tema energético por razones humanitarias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos y otros insumos fundamentales, ante la situación que enfrenta la población de la isla. El apoyo será coordinado por la Secretaría de Marina y se realizará de manera inmediata.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que esta acción forma parte de una política de cooperación y asistencia humanitaria, mientras se buscan soluciones por la vía diplomática a temas pendientes relacionados con el suministro de petróleo por razones humanitarias. Subrayó que, en tanto se desarrollan esas gestiones, México prioriza el envío de productos indispensables para atender necesidades básicas.

Sheinbaum precisó que en su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se abordó el tema del petróleo hacia Cuba. Aclaró que la decisión de enviar ayuda humanitaria se tomó con independencia de ese diálogo y responde a la urgencia social que vive la isla.

“Estamos haciendo todos los trabajos necesarios para enviar ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano, con otros enseres e insumos fundamentales; mientras tanto, seguimos buscando soluciones por las vías diplomáticas”, señaló.

El gobierno mexicano reiteró que su postura se mantiene en el marco del respeto al derecho internacional y la solidaridad histórica con el pueblo cubano, con énfasis en el bienestar de la población civil y la atención de necesidades inmediatas.