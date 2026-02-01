“Renuncia” consensuada

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Sin duda la salida como Coordinador del Grupo Parlamentario en el senado de la república

del “hermanito”, el morenista ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ no es asunto menor

partiendo de la premisa que es una de las figuras principales del andamiaje político nacional

y que es pese a lo que se diga controlado desde su escondite en Palenque por el muy

mentiroso ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con todo lo que ello

signifique.

De sobra es sabido que el mentado senador ha resultado ser toda una fichita que quiérase

o no ha perjudicado sensiblemente al morenismo nacional debido entre muchos

señalamientos de corrupción también a sus fuertes vínculos con la delincuencia organizada

concretamente con el cartel de la “Barredora” cuyo jefe HERNAN BERMUDEZ se encuentra

recluido en la cárcel.

Indudablemente que el asunto debe de mermar el “trabajo” que realiza desde fuera el ex

mandatario y contrariamente deja bien parada a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM pues

de arranque se sacude a un miembro que le estorbaba en sus maniobras de gobierno, tan

simple no es lo mismo estar que no estar.

Aunque no hay que ser tan ingenuos en este tipo de “movimientos” como para no imaginar

que todo pudo deberse a un arreglo previamente consensuado, habida cuenta cómo se

maneja el “peje” que nomas no la brinca sin huarache, como pedir mejor protección para

sus hijos por ejemplo, al tiempo.

En tanto lo que debió ser una fiesta popular se convirtió en un verdadero rosario de

reclamos de una ciudad que a juzgar por los hechos sus ciudadanos están hartos de lo que

ahí sucede dia a dia con la ineficiente operatividad administrativa del alcalde de Tula RENÉ

LARA CISNEROS quien a últimas fechas se ha dedicado a organizar todo tipo de frívolas

actividades que en poco o nada ayudan en el desarrollo de la ciudadanía de aquel lugar.

De arranque nos cuentan que los servicios básicos como limpieza, alumbrado público y

mantenimiento de calles y entre otros muchas deficiencias se encuentran al borde del

colapso sino es que ya lo están, no obstante el edil del también llamado Pueblo Mágico

antes que atender las necesidades primarias que requiere la ciudad le ha dado por priorizar

otras que no son tan apremiantes como se ha podido demostrar.

Todo ello ocurre sin contar los constantes viajes por algunas ciudades del país y del

extranjero que ha realizado junto a un muy exclusivo séquito LARA CISNEROS, periplos, de

los que por cierto hasta el momento no ha dado una explicación convincente respecto de

cómo fueron pagados, en fin que viva el jolgorio.

Cabe resaltar que el enojo de la ciudadanía no tan solo es privativo del municipio tuleño,

también las quejas y señalamientos de ineficiencia y corrupción proliferan en otras

poblaciones donde sus alcaldes hacen gala de opacidad e inoperatividad y en muchos

casos son expertos en eso del desvío de recursos públicos como presuntamente ocurre en

H. Matamoros por ejemplo donde el edil ALBERTO GRANADOS FAVILA junto a su

hermano TONY están en el ojo del huracán debido a esta ilegal práctica, también se

presume existen graves irregularidades en el incontrolable ayuntamiento de Madero, donde

el edil ERASMO GONZALEZ ROBLEDO fue maltratado por su propio cabildo pese a ser

supuestamente afines y del mismo partido, MORENA.

En otro asunto con el único fin de responder a las necesidades y peticiones ciudadanas el

alcalde municipal LALO GATTAS BÁEZ junto a la Presidenta del DIF local LUCY de

GATTAS visitaron la colonia Mariano Matamoros dentro de la jornada de audiencia pública

municipal Dia del Pueblo.

Externo el edil ante decenas de familias del mencionado sitio que en la capital y corazón de

Tamaulipas se gobierna con el corazón, con principios y atendiendo siempre a quienes más

lo necesitan

En el lugar los cientos de asistentes aprovecharon los múltiples servicios, apoyos y

beneficios que se otorgan a través de las diferentes áreas del ayuntamiento entre ellas la

Secretaria de Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos DIF y Tesorería Municipal.

En tanto los indicadores económicos en Tamaulipas son favorables, hay crecimiento, llegan

inversiones, se alienta el empleo y el manejo de las finanzas públicas es honesto y

transparente, aseguró el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En su ya habitual programa Diálogos con Americo el mandatario abordó el tema de la

economía y detallo todas las acciones de su gobierno que favorecen el crecimiento y llegue

a las y los tamaulipecos y así se generen mejores condiciones de desarrollo y bienestar.

Asimismo destacó que en el manejo de las finanzas hay seguridad, certeza y credibilidad y

que los recursos se ejercen honestamente lo que permite destinar 9 mil millones de pesos

en obra pública en los 43 municipios de la entidad.