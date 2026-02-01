Turismo deportivo impulsa a Tamaulipas y ya es el tercer generador de ingresos en el país

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La diversificación de la oferta turística en la zona sur y en el resto de Tamaulipas ha permitido que el estado se consolide como un destino cada vez más competitivo, particularmente en el turismo deportivo, segmento que actualmente ocupa el tercer lugar a nivel nacional en captación de ingresos, informó María Amos Cavazos Bustamante, directora general de Infraestructura y Productos Turísticos en la entidad.

La funcionaria expresó que este tipo de turismo ha cobrado fuerza gracias a las condiciones naturales, la infraestructura y la vocación deportiva que existe en diversos municipios del estado.

“Afortunadamente cada vez se amplía más o se diversifica la oferta turística en la zona, y algo que nos ha ayudado mucho a elevar la competitividad en nuestro estado es precisamente la práctica del turismo deportivo”

Expresó que el impacto económico de este segmento es significativo, no solo por la derrama económica, sino por la movilidad de visitantes que genera.

“Es un segmento muy importante que sabemos que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en captación de ingresos y en el movimiento de las personas atraídas por la práctica de deportes”

Cavazos Bustamante explicó que el turismo deportivo se ubica por debajo del turismo masivo o tradicional y del turismo de reuniones, posicionándose como el tercer pilar del sector turístico en el país.

“Después del turismo masivo o tradicional y del turismo de reuniones, se encuentra el turismo deportivo”

Finalmente, expresó que Tamaulipas ha apostado de manera decidida por este segmento debido a la vocación natural de muchos de sus espacios, lo que permite seguir impulsando eventos y actividades deportivas que fortalecen la economía local y la proyección del estado a nivel nacional.