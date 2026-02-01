Venezuela libera a activista de derechos humanos; Javier Tarazona estuvo 4 años detenido

“Confirmamos desde el Foro Penal la excarcelación del defensor de derechos humanos José Javier Tarazona”, señaló la ONG en un mensaje difundido en X, donde precisó que el activista ya se encuentra en libertad junto a su madre y su hermano.

Minutos después, Foro Penal informó también la liberación de Luis Guillermo Istúriz, quien permanecía detenido desde agosto de 2024. De acuerdo con la organización, más de 300 personas han sido excarceladas desde que el gobierno anunció una nueva ronda de liberaciones a principios de enero.

No obstante, entre 700 y 800 personas continúan encarceladas por motivos políticos, según cifras del propio Foro Penal, mientras que el gobierno venezolano niega la existencia de presos políticos, argumentando que los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes.

Propuesta de ley de amnistía

La liberación de Tarazona ocurre después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el viernes una propuesta de ley de amnistía para cientos de presos. Rodríguez afirmó además que El Helicoide, denunciado por organismos nacionales e internacionales como un centro de tortura y abusos, será transformado en un complejo deportivo y de servicios sociales.

Tarazona se encontraba recluido precisamente en ese centro, considerado uno de los símbolos de la represión en Venezuela.La iniciativa de amnistía será presentada ante la Asamblea Nacional y revisada por la Comisión de Paz, encabezada por los hermanos Rodríguez. El texto legal, elaborado por el equipo jurídico de Delcy Rodríguez, deberá además contar con el visto bueno de Washington, en un contexto de negociaciones diplomáticas.

En ese marco, la llegada a Caracas de la jefa diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, ha sido interpretada como una señal del seguimiento internacional al proceso de liberaciones.

Una persona sostiene un crucifijo y cadenas para exigir la liberación de presos políticos frente a la prisión de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. AFP

El caso de Rocío San Miguel y las denuncias de tortura

Entre los nombres que han generado mayor atención se encuentra el de Rocío San Miguel, profesora universitaria, defensora de derechos humanos y ciudadana española-venezolana, detenida en febrero de 2024 en El Helicoide. Fuentes venezolanas señalan que San Miguel habría sido liberada recientemente.

Según Human Rights Watch, San Miguel estuvo desaparecida durante tres días, fue acusada de terrorismo y traición a la patria y privada de su derecho a la defensa, por su labor en la ONG Control Ciudadano, donde documentaba abusos y exigía respeto a la Constitución.

Organismos internacionales han documentado que en El Helicoide y otras prisiones venezolanas se practican torturas, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, confinamiento solitario y reclusión en celdas pequeñas y superpobladas. Human Rights Watch también ha señalado que muchos arrestos son negados por las autoridades, o que las familias permanecen sin información sobre el paradero de los detenidos.

Además, algunos presos políticos han sido obligados a firmar documentos de confidencialidad o a grabar videos afirmando que sus derechos fueron respetados durante la detención.

Aunque la liberación de Javier Tarazona representa un alivio para su familia y un avance simbólico, organizaciones de derechos humanos subrayan que la lista de personas que recuperan su libertad sigue siendo menor frente a la de quienes permanecen detenidos, aislados o desaparecidos.

“El infierno está terminando para algunos, pero no para todos”, señalan activistas, mientras crece la expectativa por conocer quiénes más serán liberados, bajo qué condiciones y con qué garantías.