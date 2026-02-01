VIDEO: Árbitro pide matrimonio a su novio ante miles de fans de la Bundesliga

El árbitro Pascal Kaiser pidió matrimonio a su novio en el estadio del Colonia. La afición de la Bundesliga ovacionó este acto de amor LGBTQ+

ALEMANIA.- El futbol mundial regaló este fin de semana una de esas estampas que trascienden lo que ocurre con el balón y tocan directamente el corazón de los aficionados. La Bundesliga de Alemania se convirtió en el escenario perfecto para celebrar el amor en todas sus formas, gracias a un momento protagonizado por el árbitro Pascal Kaiser. Durante la previa del encuentro correspondiente a la fecha 20 entre el Colonia y el Wolfsburgo, el deporte pasó a segundo plano para dar paso a una romántica propuesta de matrimonio que sacudió las redes sociales y generó una ola de comentarios positivos alrededor del globo.

🇩🇪 German football referee, Pascal Kaiser, proposed to his boyfriend on the FC Koln field in Cologne, Germany yesterday. pic.twitter.com/S5REKDWeC8 — EuroFooty (@EurofootyYT) January 31, 2026

Pascal Kaiser, quien se desempeña como silbante en las categorías inferiores del balompié alemán y es un reconocido seguidor del FC Köln, decidió que no había mejor lugar para sellar su compromiso que el césped del Rhein Energie Stadion. El árbitro, quien hace tres años compartió abiertamente su orientación sexual (identificándose primero como bisexual y luego como parte de la comunidad gay), contó con la complicidad total del club de sus amores para ejecutar un plan maestro que sorprendió a todos los presentes.

UN «SÍ» QUE RETUMBÓ EN EL ESTADIO

Minutos antes de que rodara la pelota y iniciara la batalla deportiva, Kaiser saltó al terreno de juego acompañado de Moritz, su pareja sentimental desde hace varios años. Con los nervios a flor de piel, pero con la determinación de quien sabe que está en el lugar correcto, el silbante se detuvo frente a las tribunas repletas. Ante la mirada atenta de miles de espectadores y con las lentes de las cámaras de televisión captando cada detalle en vivo, Pascal Kaiser se arrodilló sobre el pasto sagrado del Colonia, sacó un anillo de compromiso y le formuló la gran pregunta a su novio.

Pascal Kaiser de rodillas y pidiendo matrimonio. Foto de IG: @fckoeln

La respuesta de Moritz fue afirmativa y desató la euforia colectiva. La pareja se fundió en un emotivo abrazo y un beso que recibió una ovación ensordecedora por parte de la afición. Lejos de cualquier prejuicio, el público celebró el amor genuino, convirtiendo el estadio en una fiesta de inclusión y respeto. Los vítores bajaron desde las gradas para cobijar a los futuros esposos en un instante que marcó un hito en la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ dentro del entorno futbolístico, un espacio que históricamente se consideró hostil para estas expresiones.

EL RESPALDO INSTITUCIONAL Y EL MENSAJE AL MUNDO

El Colonia no solo prestó su casa para el evento, sino que asumió un rol activo en la difusión del mensaje. A través de sus cuentas oficiales, el equipo compartió el video del suceso con orgullo, destacando la historia de Pascal y reafirmando su postura a favor de la diversidad. El club felicitó a la pareja y subrayó la importancia de normalizar y visibilizar el afecto sin importar el género, utilizando su plataforma global para educar y conectar.

Este gesto dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Medios internacionales y personalidades del deporte retomaron la noticia, calificándola como un símbolo poderoso de avance en el futbol alemán. Kaiser y Moritz recibieron miles de felicitaciones digitales, demostrando que la barrera de la intolerancia se cae poco a poco. Más allá del resultado final del partido, el duelo entre Colonia y Wolfsburgo quedará en la memoria colectiva por ese «sí, quiero» que demostró que el amor, al igual que el deporte, es un lenguaje universal.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR