VIDEO: Boxeador pierde su cabello injertado debido a los golpes que recibió durante una pelea

En el video difundido en las redes sociales se observa cuando luego de algunos golpes recibido, el cabello injertado que se colocó Jarrell Miller se desprendió de la parte delantera de la cabeza

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El boxeador de peso pesado Jarrell Miller sufrió un repentino accidente en su cabellera, luego de que el cabello de su cabeza terminara arrancado tras los golpes que le propinó Kingsley Ibeh. El incidente sucedió en la velada preliminar de la cartelera que tenía como pelea estelar Teofimo López vs Shakur Stevenson.

Los dos pesos completos ofrecían la pelea en el encordado cuando el estadounidense Miller comenzó a llamar la atención desde el segundo round, ya que su cabello comenzó a despegarse de su cuero cabelludo en una imagen que dejó atónitos al público que asistió al Madison Square Garden.

En el video difundido en las redes sociales se observa cuando luego de algunos golpes recibido, el cabello injertado que se colocó Jarrell Miller se desprendió de la parte delantera quedando solo la parte posterior de su cabeza, dejando una impactante imagen por la atípica situación.

Aunque perdió su cabello, Jarrell Miller ganó la pelea de box

El peluquín del pugilista quedó colgado de su cabeza luego de recibir un uppercut de mano derecha por parte de Kingsley Ibeh en el regreso al cuadrilátero de Miller quien tuvo un polémico empate ante el mexico-estadounidense Andy Ruiz en agosto de 2024.

Al verse expuesto sobre el injerto en su cabeza, Jarrell Miller optó por tomarlo con humor al reír por un instante cuando en su esquina le arrancaron el resto del peluquín para que no quedara colgado. Así renovó de nuevo su pelea.

La notable caída de su peluquín durante el segundo asalto, no pareció inquietar en absoluto a Miller, quien tras una reñida pelea, aseguró la victoria por decisión dividida al marcar las tarjetas de los jueces: 94-96, 97-93, 97-93.

Jarrell Miller rompió el silencio tras perder su cabello

«Es curioso, ¿verdad? Llegué a casa de mi mamá y tenía unas botellas de shampoo debajo de la mesa, así que le eché shampoo. Esa porquería era como amoníaco y lejía. Casi se me cae el pelo hace dos días, así que llamé a mi mánager: ‘Déjame quitarme esa porquería en la cabeza rápidamente’. ¡Y [Ibeh] me la quitó de un manotazo!», compartió Miller después de la pelea citado por el Daily Star

“Pero como dije, es gracioso, hombre. Escucha, soy comediante. Hay que reírse de uno mismo. A veces no hay que tomarse la vida demasiado en serio, hay que aguantar los golpes”: Jarrell Miller.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO