VIDEO: Conductora exhibe a hombre que no quiso viajar en su auto por ser color rosa

El pasajero le dijo a la conductora que no podía subirse para tomar el viaje porque el interior del automóvil era color rosa

MÉXICO.- Por muchos años, los colores rosa y azul han sido utilizados para separar a hombres de mujeres, para diferenciarlos. El rosa, asociado al sexo femenino, y el azul al masculino, continúan incluso utilizándose en la actualidad, por ejemplo, para las revelaciones de género, previo al nacimiento de un bebé.

Aunque los colores per se no tengan género, muchos continúan cargando ese estigma y eso sucedió con la historia que Osiris Suárez, una conductora de taxi por aplicación, quien exhibió a un pasajero que, al darse cuenta de que el interior de su vehículo era rosa, no quiso abordar el automóvil.

«Soy hombre, no me puedo subir»

Al llegar a la ubicación marcada, en la que tenía que recoger al pasajero, Osiris se estacionó para que él pudiera subir; fue entonces que comenzó la historia que provocó que este video se viralizara en las redes sociales:

«Es un carro rosa«, le dice el pasajero y agrega: «yo soy hombre». Osiris responde que eso «no se le va a quitar» si se sube al auto. «¿Cómo me voy a subir a un carro rosa?», le reitera el cliente.

Aunque la conductora le dice que sólo lo llevará a su destino y después descenderá del auto sin que le pase nada, él insiste en que cómo se va a subir al carro si es color de rosa. «Tengo prisa y sí quiero el servicio. Me lo van a cobrar. ¿Cómo me vas a querer cobrar? ¿Cómo me voy a subir al carro que es rosa? Mejor lo cancelo», dice el pasajero que prefirió no abordar la unidad.

¿Es actuado?

Aunque diversos comentarios indicaron que todo pudo haber sido actuado, otros más hicieron alusión a cómo un color puede afectar la masculinidad de los hombres:

Qué absurdo que una persona rechace un color que a las mujeres nos gusta y también lo usan todas las personas.

El macho en su esplendor.

No vaya a perder su poca masculinidad

En algunos lugares la regla es que no se puede subir varones a los taxis rosas. Nota en eso

Cada quien tiene derecho a no querer algo que no le gusta

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO