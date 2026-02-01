VIDEO: El gol más bizarro de este fin de semana

Una defensora del Standard de Lieja no podrá dormir bien después de lo que hizo en el campo.

MÉXICO.- El futbol en general tiene esas jugadas extrañas que caen en la hilaridad, sean de hombres o mujeres y este fin de semana sucedió en la liga de mujeres de Bélgica.

El partido entre el Genk contra el Standard de Lieja culminó 2-0 a favor de las primeras, más allá de lo deportivo, una escena entre lo chusco y lo inverosímil se presentó en el campo de las locales al conseguir una de sus anotaciones.

Iba el minuto 54 cuando dos jugadoras se arrinconaron para disputar el esférico. La defensa del Standard de Lieja trató de despejar el peligro y la rebotó en las piernas de su contrincante sin pensar jamás que la pelota se estrellaría en el banderín de corner.

El error vino ahí, cuando la defensa en lugar de seguir la jugada decidió levantar la mano para reclamar, cuando en el reglamento está perfectamente estipulado que el banderín así como los árbitros cuentan como partes extendidas del campo, por lo que si el balón rebota en uno de ellos y sigue dentro de la cancha es ‘pelota viva’ y puede seguir el juego.

Mal día para la defensa del Standard de Lieja que se desentendió de la jugada y miró para otro costado mientras su rival del Genk tomó la bola y envió el centro al área. Ahí, una compañera se anticipó a la portera, sin embargo fue ahogada contra la línea de meta y tuvo el recurso para echarla atrás, fue en ese momento que la misma defensa del Lieja que había cometido la desatención momentos antes, no pudo controlar la bola y la dejó servida en el área.

Vanaenrode se encontró con el regaló de la defensa y fue que disparó por abajo y cruzado para marcar el gol más bizarro del fin de semana que a muchos aficionados les ha sacado una sonrisa.

En el futbol masculino y femenio, se reparten por igual los errores.

OTROS GOLES EXTRAÑOS