VIDEO: Hombre muere tras bajarse de su carro y ser arrojado por otro vehículo desde un piso elevado en Brasil

El fuerte accidente ocurrió cuando el hombre intentaba arreglar los problemas del cobre de su vehículo que segundos antes se levantó sin razón aparente; la víctima no resistió la brutal caída

BRASIL.- Un hombre perdió la vida este fin de semana mientras transitaba por un piso elevado en Brasil, esto luego de que en pleno viaducto su coche presentó un fallo en el cofre, ocasionando que el capó se abriera mientras conducía sobre la zona de alta velocidad; ante la emergencia no tuvo más opción que detenerse para arreglar la situación, sin pensar que un accidente le costaría la vida.

A través de redes sociales se han hecho virales las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del viaducto de Santa María, en la Región Central del Estado el pasado sábado 31 de enero; la toma muestra a un auto color blanco disminuyendo la velocidad luego de que el cobre se abrió y tapaba la vista al conductor

Aunque algunos autos alcanzaron a esquivar la emergencia, mientras el hombre de 64 años se bajó de la unidad para tratar de darle solución al capó, una camioneta blanca no habría visto que el vehículo estaba estacionado y lo impactó justo por detrás y cuando intentó cambiar la dirección, ya era muy tarde.

Tras impactar al coche averiado en Rio Grande do Sul, éste lanzó al hombre, quien primero sufrió un duro golpe contra las estructuras de concreto del lado contrario de la Avenida Evandro Behr, en la intersección con la BR.158, para después caer al vacío. En el video que causó impacto no solo en Brasil, sino en todo el mundo también se aprecia cómo los dos autos involucrados avanzan varios meses con visibles daños en la hojalatería.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió la mañana del sábado 31 de enero y al lugar de los hechos acudió la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués), quien dio detalles del caso y afirmó que el cuerpo quedó en la parte baja de la carretera ya sin signos vitales por la brutal caída.

Aunque se confirmó que la víctima perdió la vida en el lugar, no se reveló su identidad; cabe destacar que el hombre de 64 años no viajaba solo, pues en el interior del auto iba un acompañante, quien recibió gran parte del golpe de la camioneta; se sabe que esta segunda víctima fue trasladada al hospital por heridas leves.

Al lugar del accidente también llegó el servicio de emergencias, así como peritos forenses que investigan las causas del accidente y que levantaron el cuerpo del hombre que perdió la vida; sobre esto la Policía Estatal de Carreteras recordó la importancia no solo de encender las luces de emergencia, sino también de colocar los conos para tráfico que alertan todavía más sobre la situación.

“Es una tragedia, no estamos acostumbrados a ver este tipo de accidentes aquí, especialmente en zonas urbanas”, dijo el capitán Thiago Nunes, comandante del Batallón de Carreteras de la Brigada Militar.

