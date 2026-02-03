Alertan por adeudos de las Comapas

La Auditoría Superior del Estado advirtió una situación financiera crítica en las Comapas de Tamaulipas por fallas en la recaudación y posibles actos de corrupción

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La situación económica en las Comapas del estado es crítica, debido principalmente a deficiencias en los procesos de cobro y recaudación, reconoció el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco.

Recordó que una buena parte de las observaciones realizadas por la ASE, están dirigidas precisamente a los organismos operadores del agua, por lo que incluso algunas podrían derivar en denuncias penales.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, Elvia Eguía Castillo, señaló que si bien la corrupción en las Comapas no es nueva, “es hora de que se asuman responsabilidades y se devuelvan recursos”, al exigir castigos más duros por los desfalcos.

La congresista recordó que el monto pendiente se solventar ronda los 3 mil millones de pesos ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que insistió en que este tipo de conductas debe castigarse al tratarse de dinero público.

La legisladora ha señalado anteriormente que una situación que “hunde” a los organismos operadores del agua es la deficiente recaudación, por lo que también planteó una depuración de cuentas “incobrables”.

Eguía Castillo señaló que por ejemplo la Comapa de Reynosa tiene adeudos de usuarios por 5,135 millones 180,327 pesos de 257,842 usuarios inmuebles, al corte del mes de diciembre; siendo esta Comapa la que reporta mayor atraso en cobros.

Le siguen la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros con 3,740 millones 402,090 pesos de 135 mil usuarios; mientras que la Comapa de Victoria tiene 82,000 usuarios morosos que adeudan 15 millones de pesos.

Otras Comapas con adeudos importantes son la de Tampico con 721.8 millones de pesos en mora y la Comapa de El Mante con adeudos de los usuarios por 339.6 millones de pesos.

Adeudos con la banca de desarrollo

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Finanzas, la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros es la que tiene más adeudos con la banca de desarrollo; ya que contrató dos créditos simples con la Corporación Financiera de América del Norte (Cofidan) para ser pagados con recursos propios de los que debe 111.6 millones de pesos.

Uno de ellos firmado en 2006 por 110 millones de pesos, de que todavía debe 7 millones 715,074 pesos, que debe pagar este mismo año, teniendo como plazo el 30 de noviembre de este año.

Pero hay otro crédito contratado en 2012 por 165 millones de pesos con fecha de pago al 30 de junio del 2033 y de los que aún tiene pendientes de pago 103 millones 983 mil pesos.

La Comapa de Río Bravo contrató en 2008 un crédito simple con Cofidan por 40 millones de pesos, que fue respaldado con las participaciones que recibe el municipio del Gobierno Federal; de dicho crédito, al corte del mes de diciembre 2025 se deben 8,145,60, teniendo como fecha de pago el 31 de agosto del 2029.

La Comapa de Reynosa también contrató con Cofidan en 2006, un crédito por 89.5 millones de pesos, de los que aún están pendientes de pago 6,446,834, teniendo como fecha límite de pago el 31 de mayo de 2027; aquí también el compromiso es pagarlo con recursos propios.

La Comapa de Nuevo Laredo tiene un adeudo con el Banco de Desarrollo de América del Norte (Cofindan) contratado en 2006 del que aún adeuda 3,683,760, mismos que deberán ser cubiertos el 28 de febrero del 2027; en este caso se cuenta con el respaldo de las participaciones (Ramo 28).