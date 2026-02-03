Arranca transporte híbrido con plan piloto en Victoria

Se estima que a finales de este mes o marzo inicie operación el transporte híbrido

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El programa piloto de unidades híbridas del transporte público podría iniciar a finales de febrero o principios de marzo en Ciudad Victoria, con la incorporación de seis unidades que, en una primera etapa, cubrirán la denominada “Ruta Estudiantil”, que va de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a la Universidad de Justicia.

Este servicio será gratuito y exclusivo para estudiantes. Además, se analiza la implementación de una “Ruta Periférica”, que conectaría distintos puntos de interés para la ciudadanía.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Karina Saldívar Lartigue, informó que el proyecto avanza conforme a lo planeado y que las unidades ya están contratadas. Explicó que actualmente se encuentran en proceso de fabricación en la armadora, por lo que se espera su envío a Tamaulipas para que entren en operación.

Detalló que, de acuerdo con el contrato, las unidades estarán operando entre febrero y principios de marzo. Señaló que se trata de la primera fase de un plan piloto, cuyos resultados servirán para definir la implementación de un programa similar en Tampico, así como el número de unidades que podrían adquirirse para ese municipio.

La funcionaria indicó que ya se realizó la capacitación de los choferes, así como el proceso de selección y reclutamiento del personal, encontrándose actualmente en la etapa de contratación.

Saldívar Lartigue subrayó que el objetivo principal es evaluar el funcionamiento de estas unidades ecológicas, las cuales operarán con un sistema híbrido de diésel y energía eléctrica. Añadió que, a largo plazo, se busca transitar a unidades completamente eléctricas, aunque primero se requiere analizar su desempeño, especialmente ante las altas temperaturas de la región, para evaluar el comportamiento de los equipos y las baterías antes de ampliar la flota.