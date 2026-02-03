Dañan ó tumban 45 inmuebles históricos

Denuncia cronistas que a pesar de las alteraciones y derrumbe de edificios y casas con historia de la ciudad el INAH no ha hecho nada por evitar estas acciones

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Alrededor de 45 bienes inmuebles, entre edificios históricos y casas, han sido alterados o demolidos —algunos incluso convertidos en estacionamientos— en el primer cuadro de Ciudad Victoria, sin que exista intervención visible del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), denunció el cronista de la ciudad, Francisco Ramos Aguirre.

Señaló que cada vez son más las propiedades del siglo pasado que presentan modificaciones, a pesar de que forman parte del entorno urbano histórico.

Explicó que, aunque algunas construcciones datan de los años cincuenta o sesenta, esto no las excluye de protección, ya que integran barrios tradicionales del centro de la ciudad.

Indicó que recientemente se tiene conocimiento de al menos cinco casas que han sido remodeladas, pero no restauradas, como ocurre con inmuebles ubicados en las calles 15, así como en los cruces de 17 y 18 Hidalgo, y 17 y 18 Morelos, los cuales formaban parte del entorno urbano y hoy funcionan como estacionamientos.

Reconoció que en algunos casos sí se han suspendido obras, como en una vivienda ubicada en el 15 Allende y Abasolo, propiedad de la familia Ramírez, donde el INAH intervino; sin embargo, dijo que se desconocen los criterios bajo los cuales la autoridad actúa en unos casos y en otros no.

De los cerca de 300 bienes inmuebles, murales, esculturas y monumentos registrados en el catálogo estatal de protección en Ciudad Victoria, se estima que alrededor del 15 por ciento se encuentran abandonados, han sido demolidos o presentan intervenciones no autorizadas.

Ramos Aguirre subrayó que, como cronista, su función es visibilizar la problemática, ya que las facultades legales para intervenir corresponden exclusivamente al INAH.

Añadió que quienes adquieren propiedades en el primer cuadro de la ciudad lo hacen sabiendo que se trata de zonas protegidas, como ocurre también en barrios antiguos de Tamatán y la colonia Mainero.

Destacó que el cine Avenida será restaurado por el Gobierno del Estado, conservando su fachada original.