Por lío administrativo atoran pago a médicos

Reconocen que por transición administrativa al modelo IMSS-Bienestar se han retrasados pagos a residentes y personal médico

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reconoció retrasos en el pago de salarios a residentes y personal médico, derivados del proceso de transición administrativa al modelo IMSS-Bienestar.

El titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro, explicó que el atraso se debió a una demora en la dispersión de recursos federales.

“Hubo un retraso por la circunstancia del depósito hacia la Federación, pero se pagó ese mismo día”, aseguró.

No obstante, admitió que estos incidentes no son aislados. “Estamos en un proceso de transición y siempre existe incertidumbre”, señaló.

El funcionario confirmó que los retrasos afectaron a distintas áreas del sector salud, lo que evidencia fragilidad operativa mientras no se consolide el nuevo esquema.

Residentes médicos manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos problemas, que impactan directamente en su estabilidad económica.