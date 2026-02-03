Tamaulipeco listo para Premundial

Ángel Reyes está listo para el premundial sub–17

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El futbolista tamaulipeco Ángel Reyes, originario de Ciudad Madero, ya se encuentra en Trinidad y Tobago concentrado con la Selección Mexicana Sub-17, que participará en el Premundial de CONCACAF, torneo que otorga boletos a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Tras un proceso de preparación que se ha extendido por varios años, el jugador del Atlético San Luis buscará ganarse un lugar dentro del once titular, con el objetivo de aportar al combinado nacional en una de las competencias más importantes de su carrera.

El representativo mexicano hará su debut este jueves frente a la Selección de Sint Maarten, en duelo programado para las 14:00 horas, marcando el inicio del camino rumbo al máximo objetivo mundialista.

Además, México enfrentará a Trinidad y Tobago y San Vicente, esto dentro de la fase de grupos de esta contienda regional en la que se otorgan boletos para la justa internacional.

Ángel Reyes se convierte único representante de Tamaulipas dentro del proceso mundialista juvenil.