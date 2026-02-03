Toñita acusa a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de tener un matrimonio «lavanda»; ‘Lo que se ve no se juzga’

La ex alumna de la primera generación de La Academia se lanzó con todo sobre el matrimonio de sus ex compañeros

MÉXICO.- Fue en el año 2022, cuando finalmente Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en una ceremonia muy íntima en España, también la pareja estuvo en el Vaticano en donde el fallecido Papa Francisco les dio la bendición, meses más tarde en el año 2023 nació su primer hijo León.

Si bien Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez mantienen un bajo perfil de su matrimonio, ahora es Toñita ex alumna de La Academia quien ha hecho fuertes declaraciones de esta relación, pues la originaria de Tantoyuca, pone en duda las preferencias del cantante.

Toñita asegura que “lo que se ve no se juzga”

En un reciente encuentro con la prensa, Toñita ex alumna de la primera generación de La Academia platicó abiertamente con los medios de comunicación quienes la cuestionaron sobre las declaraciones que hizo algún tiempo atrás en donde dio a entender que el matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez estaba arreglado, por supuestas preferencias del cantante.

“No dí a entender, solamente tengo la misma idea de Juan Gabriel: ‘lo que se ve no se juzga’…”, dijo Toñita

Tras estas declaraciones, el reportero Gabo Cuevas cuestionó a Toñita sobre la molestia que tuvo Cynthia Rodríguez con ella por lo que dijo en aquella ocasión, a lo que la originaria de Tantoyuca aseguró que la misma Cynthia “sabe cosas”.

“Ambas sabemos cosas…entre pasillos todos nos conocemos no hay como un hilo negro que se va a inventar”, aseguró Toñita

¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen un matrimonio lavanda?

Luego de las declaraciones hechas por Toñita sobre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, reporteros le cuestionaron directamente si cree que los cantantes mantengan un matrimonio “lavanda”, el cual es una unión por “conveniencia” en donde alguno de los dos o los dos tienen preferencias sexuales distintas, pero deciden casarse para evitar el estigma social.

Ante este cuestionamiento, Toñita trató de desviar la respuesta, asegurando que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez “hacen muy bonita pareja”, sin embargo, la prensa la enfrentó asegurando que estaba haciendo declaraciones a medias pues “lanzaba la piedra y escondía la mano”, tras esto, Toñita aseguró que siempre se hace responsable de lo que dice

“Yo como apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+, siempre he dicho que nosotros no somos nadie para sacar a nadie del closet, podemos opinar hacer desastre y rompernos entre nosotros, pero tampoco somos jueces para juzgar la vida de cada quien, si Carlitos es o no es, es su bronca…”dijo Toñita

Ante las declaraciones de Toñita, en redes sociales usuarios no dudaron en dar su opinión sobre esto, y mientras que algunos defienden a la de Tantoyuca, otros más le piden a la polémica ex alumna de La Academia que deje de opinar de sus ex compañeros del reality show, cabe señalar que hasta la redacción de esta nota Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez han hecho alguna declaración al respecto.

“Cuando no tiene talento, siempre busca estar en la polémica.”, “Lo bueno es que no quería decir nada, imagínense si quisiera “, “Ay Toñita a veces es mejor no opinar eso es respetar. A carlos no lo tumban con nada ! Exitoso y guapo lo demás nos vale”, “Ella dice lo que todos pensamos no juzguen a Toñita por tener el valor de decirlo en público”, son algunos de los comentarios

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO