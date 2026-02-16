Fortalece Ayuntamiento de Altamira la seguridad del municipio

ALTAMIRA, TAM.- En el marco de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, fue aprobada la modificación al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Altamira, Tamaulipas, mediante la adición y eliminación de diversos artículos.

Con esta adecuación, el Gobierno Municipal dará cumplimiento a lo establecido en el programa federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), que contempla destinar el 20 por ciento de estos recursos al fortalecimiento de la seguridad pública.

Para ello, se aprobó la creación de la figura de Enlace de Buen Gobierno y Seguridad Pública, instancia que atenderá áreas estratégicas como Bomberos, Protección Civil y Tránsito, reforzando así la coordinación y operatividad en estos rubros prioritarios para la ciudadanía.

Asimismo, dentro de los ajustes a la estructura orgánica municipal, se determinó el cambio de adscripción de las áreas de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura, así como Asuntos Religiosos, que pasarán de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría del Ayuntamiento.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Altamira fortalece su marco normativo y operativo, priorizando la seguridad y la eficiencia administrativa en beneficio de la población.