Marx Arriaga no estaba de acuerdo con incluir heroínas en los libros de texto: Sheinbaum

En la Mañanera de este 16 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó lo ocurrido el fin de semana, donde Arriaga reclama por su remoción

En la Mañanera de este 16 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó lo ocurrido el fin de semana, donde Arriaga reclama por su remoción.

“Noemí, nuestra subsecretaria de educación básica, nos pusimos de acuerdo para que se incorporara a mujeres en la historia en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas, y algunos otros temas que hacen perfectibles a los libros de texto, Marx Arriaga no estaba de acuerdo de que hubiera una modificación a los libros, ahí hubo un primer desencuentro”, explicó.

Sheinbaum explicó que se le ofreció al ex Director un consulado, pero no lo aceptó. También reconoció su trabajo en la confección de los libros.

Sin embargo, Arriaga se ha negado a abandonar su oficina, por lo que la Presidenta cree que se va resolver por la vía del diálogo.

“Él siempre tiene el espacio jurídico, todos tienen sus derechos laborales. Pienso que se va a resolver, y no hay que entrar en un conflicto que use todo mundo para hacer esto muy grande”, sostuvo.

