VIDEO: Mujer da brutal golpiza a la amante de su esposo

Las imágenes dividieron opiniones en redes sociales por la situación de ambas mujeres; sin embargo, muchos condenaron que la golpiza fue para la mujer cuando fue el esposo quien falló en la relación

En redes sociales se ha hecho viral el video de una mujer dándole una brutal golpiza a la supuesta amante de su esposo, quien al haber sido agarrado desprevenida no logró defenderse de los constantes golpes que recibía en plena vía pública; las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde han dividido opiniones entre los internautas.

Aunque se desconoce la identidad de las dos mujeres, señaladas como la esposa y la amante del mismo hombre, se sabe que el incidente ocurrió en Santiago Tulyehualco, Xochimilco en la Ciudad de México. Según las primeras denuncias difundidas en redes sociales, la agresión se habría dado el pasado 11 de febrero.

Si bien es cierto que se desconocen muchos de los detalles de esta infidelidad, cuando la esposa, vestida con blusa color mostaza, se dio cuenta de la infidelidad cometida por parte de su esposo, fue a agredir a la supuesta amante a golpes. En el video con imágenes fuertes se observa cómo la sometió agarrándola del chongo para evitar que se defendiera, mientras le daba de puñetazos en la cara.

“Te pasaste de v*$%ga, yo soy la banda, pero sí se quiso pasar de ve*$%”, le reclama la esposa a la supuesta amante, quien le pide que la deje hablar sin tener posibilidad de defenderse, ya que la presunta agresora continúa con los golpes directamente en la cabeza: “A mí no me expliques nada”, le reclama.

Antes de irse le lanza una última amenaza: “Ahora se va a enterar tu marido lo pu*% que eres”; mientras que la víctima se queda en el lugar para recoger su celular y decirle que si se quiere quedar con esa versión, ella no la piensa sacar de dicha idea. En esto termina el video, por lo que se desconocen más detalles del conflicto o si el esposo infiel también sufrió alguna consecuencia por cuernear a su esposa.

Pese a ello, los comentarios en redes sociales estallaron en contra de los tres involucrados, primero tundieron a la esposa por agredir a la amante; otros más culparon a la mujer golpeada por supuestamente meterse en una relación y otros más reclamaron que la verdadera culpa es para el esposo.

En la sección de comentarios se leen mensajes como:

También ustedes seños, para qué se andan comiendo los lonches ajenos.

Quién será el afortunado capibara?

Ya se siente la víspera de San Valentín.

Necesito ver quién es el hombre de la discordia.

También que le dé así al marido.

De todo lo que se están perdiendo los extraterrestres.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO