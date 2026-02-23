Así es la cabaña en medio del bosque donde se escondía «El Mencho»

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que el inmueble donde se resguardaba el capo fue localizado tras labores de inteligencia militar

La mañana de este lunes, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se confirmó que, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perdió la vida durante un enfrentamiento con fuerzas federales. De acuerdo con la cronología, el capo aparentemente se encontraba en una zona de cabañas rodeada por bosque en Tapalpa, Jalisco .

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que el inmueble donde se resguardaba el capo fue localizado tras labores de inteligencia militar que permitieron seguir los movimientos de personas cercanas a su círculo y confirmar su presencia en el lugar.

Según una fotografía mostrada durante la conferencia de la presidenta, «El Mencho» permanecía en una cabaña ubicada en una zona arbolada, alejada de áreas urbanas, lo que habría permitido mantener un perfil bajo y dificultar su localización. La información presentada por autoridades sugiere que el capo se encontraba acompañado por un grupo de seguridad cuando se desplegó el operativo que terminó con un enfrentamiento armado.

Así es la cabaña en medio del bosque donde estaba «El Mencho»

En las imágenes aéreas difundidas tras la operación se observa un conjunto de construcciones tipo cabaña, rodeadas por árboles altos y caminos de terracería. El inmueble principal destaca por su estructura de techo inclinado, característica común en viviendas de montaña diseñadas para climas templados y zonas boscosas como Tapalpa.

La edificación aparece aislada respecto a otras construcciones, con amplios espacios abiertos a su alrededor y vegetación densa que rodea el perímetro. En la toma aérea se aprecia una vivienda de tamaño mediano, con un área despejada frente a la entrada y caminos que conectan con otras cabañas cercanas, lo que sugiere que se trata de un complejo o zona residencial turística.

Las autoridades no han detallado públicamente la propiedad del inmueble ni el tiempo que el líder criminal permaneció en el lugar; sin embargo, la cronología oficial indica que el sitio fue identificado después de que una persona vinculada a una de sus parejas sentimentales llegara a la zona y se reuniera con él.

El operativo en la zona de cabañas

Geolocation of a still from ISR drone feed during the operation against “El Mencho” in the Tapalpa, Jalisco. Please note that it is not clear if any of these houses were where they found “El Mencho”.@GeoConfirmed (19.9150206, -103.8077129) Source: DEFENSA via @omar_comunica https://t.co/MTGCtsJ6DX pic.twitter.com/OgJaiglNIl — Pernicious Propaganda (@natsecboogie) February 23, 2026

Una vez confirmada la presencia de “El Mencho”, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional desplegaron un cerco en el área. Según el reporte oficial, al notar la presencia de personal militar, integrantes del grupo armado que lo resguardaba abrieron fuego, lo que derivó en un enfrentamiento.

Durante el operativo, el líder del CJNG intentó desplazarse hacia una zona boscosa cercana junto con su círculo de seguridad, pero el cerco establecido por las fuerzas federales permitió contener el movimiento. Posteriormente, autoridades informaron que las lesiones sufridas durante el enfrentamiento derivaron en su fallecimiento.

La operación provocó reacciones violentas en distintos estados del país, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos, mientras se activaban protocolos de seguridad en varias entidades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO