Bloqueos en frontera de Tamaulipas, fueron en “solidaridad” por abatimiento de “El Mencho”: SSP

Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, Tam.– Aunque los bloqueos registrados la mañana del domingo en la frontera de Tamaulipas estuvieron relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco, se registró saldo blanco, aseguró el secretario de Seguridad Pública del estado.
El General Carlos Arturo Pancardo Escudero explicó que, tal como ocurrió en otras entidades del país, en Tamaulipas los delincuentes operaron en “solidaridad con los de Jalisco”.
Si bien señaló que no se tiene evidencia de que el grupo delictivo que lideraba “El Mencho” tenga presencia en Tamaulipas, reconoció que algunos grupos criminales mantienen cierta “afinidad”.
El mando policial indicó que, como parte de la estrategia de reforzamiento de la seguridad, se suspendieron los descansos para todos los elementos de la Guardia Estatal, quienes permanecen desplegados en patrullajes, especialmente en los municipios fronterizos.
“Todos los elementos están desplegados, no hay descansos, todos están desplegados y vamos a ver cómo se comporta todo el resto de la semana”, señaló Pancardo Escudero.