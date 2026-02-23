Camioneta de lujo choca con poste en Tampico

El percance tuvo lugar la tarde del domingo, en la calle Catalina de ese sector residencial, a unos metros de la tienda HEB de avenida Ejército Mexicano.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un poste de alumbrado público fue dañado por una camioneta, cuyo conductor aparentemente perdió el control del volante en una calle de la colonia Petrolera en Tampico.

Una barda impidió que la columna metálica se desplomara.

El percance tuvo lugar la tarde del domingo, en la calle Catalina de ese sector residencial, a unos metros de la tienda HEB de avenida Ejército Mexicano.

La unidad que protagonizó el hecho vial es una Buick Encore en color negro con placas de Tamaulipas.

El vehículo circulaba por esa arteria al parecer a velocidad inmoderada por lo que a la altura del centro deportivo español, el conductor perdio el control del volante para después chocar con el poste que eataba sobre la banqueta.

Debido a que dañó su base, el poste quedó recargado sobre la barda del club social.

El operador no sufrió lesión alguna.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente, mismo que fue turnado al Ministerio Público.