Cierran mil 700 empresas en Tamaulipas

Registra el IMSS esa baja de empresas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Alrededor de mil 760 empresas se dieron de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas durante 2025, lo que refleja el cierre de negocios en diversos sectores, informó Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en el estado.

De acuerdo con datos del IMSS, el número de empresas registradas pasó de 32 mil 400 a 30 mil 600 en un año.

Asimismo, señaló que en diciembre de 2025 se registraron más de 9 mil empleos menos en comparación con diciembre de 2024. Matamoros fue el municipio más afectado, con la pérdida de aproximadamente 3 mil 500 empleos, incluidos los derivados del cierre de tres maquiladoras.

Rodríguez Padrón atribuyó la situación al incremento acumulado del salario mínimo, la sobre regulación y la carga fiscal, factores que —dijo— impactan principalmente a los sectores industrial, construcción y comercio.