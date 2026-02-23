Clausuran negocios en Lomas de Rosales por violar uso de suelo

Evangelina Alejandra Montalvo Rivero, titular de la dependencia señaló que no habrá tolerancia para comercios que intenten instalarse en áreas estrictamente habitacionales

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Dirección de Desarrollo Urbano de Tampico procedió este año a la clausura de dos establecimientos en la colonia Lomas de Rosales, debido a que operaban fuera de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.

Evangelina Alejandra Montalvo Rivero, titular de la dependencia señaló que no habrá tolerancia para comercios que intenten instalarse en áreas estrictamente habitacionales que no correspondan a corredores urbanos.

La funcionaria municipal explicó que las clausuras actuales obedecen a la incompatibilidad del giro con la zona, advirtiendo que la normativa es clara respecto a la protección de los barrios residenciales.

«Tenemos ahorita dos en puerta porque no es compatible el uso de suelo… son comercios en general. En las zonas residenciales, fuera de lo que son los corredores urbanos, ningún giro está permitido, ninguno… Es Lomas de Rosales»

Actualmente, la dirección mantiene bajo revisión entre 5 y 6 trámites de uso de suelo.

Sin embargo, la funcionaria reveló que menos del 10% de las solicitudes que ingresan son rechazadas, generalmente porque los emprendedores buscan establecerse en sectores prohibidos.

Sobre las manifestaciones de vecinos que instalan lonas rechazando la apertura de comercios en sus calles, la directora de Desarrollo Urbano validó la postura ciudadana.

«Ellos están en la razón; en donde no se pueden poner giros comerciales es como un aviso que ponen para sus mismos vecinos, no hay mayor problema. Solamente damos uso de suelo donde son permitidos»

Montalvo Rivero recordó que el permiso de uso de suelo es el «paso más importante» y el primero de muchos para oficializar un negocio y obtener la licencia de funcionamiento.

La funcionaria municipal dio a conocer que para prevenir futuras irregularidades mediante la educación se puso en marcha el programa de talleres «Tampico, Mi ciudad, Mi futuro».

Indicó que se busca que estudiantes desde nivel básico hasta superior conozcan las normas que rigen la ciudad.

Los talleres arrancaron en la Secundaria General No. 2 “Lauro Aguirre” mediante sesiones de 50 minutos coordinadas con la Dirección de Educación para fomentar el sentido de pertenencia y respeto a la planeación municipal desde la niñez.