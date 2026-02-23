Contaminan el San Marcos con aguas negras

Ciudadano denuncia que se realiza una descarga constante de aguas residuales al afluente, lo cual se realiza bajo el puente de la vieja carretera a Tula

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una descarga constante de aguas negras en el lecho del río San Marcos fue denunciada ante Expreso por un ciudadano, quien evidenció el presunto daño ambiental en la capital tamaulipeca.

El punto se localiza debajo del puente de la antigua carretera a Tula, antes de la entrada a la colonia San Marcos II, donde una alcantarilla instalada desde hace años desfoga residuos sin tratamiento que se incorporan directamente al cauce.

En el video proporcionado se observa el flujo de agua oscura saliendo de una estructura de drenaje colocada prácticamente dentro del río.

“Miren nada más, una cochinada en el río San Marcos… ahí está el agua negra vertiendo”, se escucha en la grabación mientras se enfoca la corriente contaminada que fluye hacia el centro de la ciudad.

Vecinos señalan que la descarga no es un hecho aislado. Afirman que, con cierta frecuencia, el sistema se desborda, extendiendo la contaminación a lo largo de cientos de metros y afectando la flora y fauna del principal afluente que cruza Ciudad Victoria.

Advierten además que el agua residual podría incorporarse al sistema que alimenta la presa Vicente Guerrero, ampliando el impacto ambiental.

Los habitantes del sector cuestionan la falta de atención de las autoridades municipales ante una problemática que, aseguran, tiene años sin resolverse. Señalan que el foco de infección no solo deteriora la imagen urbana en una de las zonas naturales más representativas de la ciudad, sino que también representa un riesgo sanitario y ecológico.

Por ello, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para clausurar la descarga, sanear el área afectada y establecer medidas permanentes que eviten que aguas negras continúen desembocando en el cauce.