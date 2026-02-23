…Duro contra el muro

Conductor destroza su automóvil Attitude al estrellarse en la barda de un domicilio en la colonia Garza Leal

Por. Otilio Núñez

Expreso – La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El exceso de velocidad con que se desplazaba y la falta de pericia al conducir provocaron que el conductor de un automóvil de modelo reciente perdiera el control del volante al derrapar sobre pavimento mojado y se estrellara contra la barda de un domicilio.

El aparatoso percance, donde de milagro no hubo personas heridas, se registró la tarde-noche de este sábado en la Avenida Monterrey, entre las calles Raúl J. Rocha y Miguel A. Arronte de la colonia Natividad Garza Leal, zona norte de Tampico.

De acuerdo con el reporte proporcionado por personal de vialidad, el conductor del vehículo Hyundai Attitude color blanco procedía del norte sobre la Avenida Monterrey rumbo al crucero de Germinal, y al pasar sobre pavimento mojado junto al canal a cielo abierto donde son continuos los accidentes de tránsito, derrapó y se proyectó contra la barda de una vivienda.

Las autoridades confirmaron que el automovilista sufrió solo golpes leves, mientras que la unidad quedó destrozada de la parte frontal, obstaculizando el libre tránsito, hasta que con el uso de una grúa fue retirada y se restableció la circulación.