El amor a una mujer, fue la clave para la caída de El Mencho en Jalisco; Secretaría de la Defensa Nacional da detalles de los hechos ocurridos el Domingo

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, brindó detalles sobre el operativo en el que fue abatido el líder del CJNG

JALISCO, MÉXICO.- El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó este lunes 23 de febrero que Nemesio Oseguera El «Mencho» fue capturado gracias a los trabajos de inteligencia militar central e información complementaria de instituciones de Estados Unidos.

Destacó que la Defensa hizo seguimiento a la red de vínculos de ese líder del narcotráfico hasta que se dieron las condiciones para su detención, en la que fue clave una de las parejas sentimentales del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«El 20 de febrero mediante trabajaos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco».

En ese lugar se reunió con El Mencho y el 21 de febrero se retiró, pero el líder de esa organización delictiva permanecía allí con un círculo de seguridad. Trevilla Trejo agregó que las fuerzas especiales y de la fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, se encargaron de planear la operación.

Desarrollo del operativo. Foto: Gobierno de México

«Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con seis helicópteros y personal de fuerza especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa», destacó.

Indicó que esta fuerza estuvo en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco, por otro lado, el tercer componente fue la de una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea mexicana.

«Una vez que se corrobora ya el día 22 de febrero, sea en el transcurso de la noche, que cuando se corroan se corroboran la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención si iba a ser un cerco», apuntó.

En el lugar, se abrió fuego entre el personal de seguridad de «El Mencho» y personal militar, mientras el líder del CJNG salió.

«Realmente fue un ataque muy violento, el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción», dijo.

Aclara Defensa que murieron 8 integrantes de esa organización delictiva

Trevilla Trejo aclaró que en total fueron ocho delincuentes los que perdieron la vida en la operación, y se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes , 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores, asimismo, 2 militares fueron heridos.

Nemesio y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa, por lo que se tendió un cerco que logró ubicarlo, al notar la presencia de la fuerza, usaron sus armas e impactaron un helicóptero.

Por las lesiones fue necesario la evacuación a una instalación médica en Jalisco, pero “El Mencho” y sus escoltas fallecieron en el trayecto. Primero fueron trasladados a Morelia y, posteriormente, a Ciudad de México. Además, con Inteligencia Militar Central, se identificó que Hugo “H” (a) “Tuli”, operador financiero, estaba en El Grullo, Jalisco, y aunque intentó escapar, también fue abatido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO