Garantiza Pemex suministro de combustibles en el país

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado precisó que no existe afectación en sus procesos operativos

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El abasto y suministro nacional de combustibles se encuentra garantizado y las operaciones se desarrollan con normalidad en todo el país, informó Petróleos Mexicanos.

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado precisó que no existe afectación en sus procesos operativos, por lo que la distribución de gasolinas y diésel continúa de manera regular.

Indicó además que se mantiene vigilancia constante en instalaciones estratégicas para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y la infraestructura.

Pemex reiteró que las medidas implementadas forman parte de los protocolos permanentes de seguridad y operación, con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro energético en el territorio nacional.