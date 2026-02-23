Guadalupe Moreno: la última pareja sentimental de «El Mencho» que fue clave en la caída del líder del CJNG

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que la caída del líder criminal ocurrió tras darle seguimiento a la red de vínculos cercanos que tenía

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), continúa revelando nuevos detalles sobre el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco. Entre la información difundida por autoridades federales destaca la referencia a una pareja sentimental del capo, cuya presencia habría sido clave para ubicar el punto donde se encontraba resguardado.

Durante una conferencia oficial, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con instituciones de Estados Unidos. Según el funcionario, el seguimiento a la red de vínculos cercanos del líder criminal permitió identificar movimientos relevantes en días previos a la intervención.

De acuerdo con la versión oficial, el 20 de febrero se detectó el traslado de una persona cercana a una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes hacia un inmueble en Tapalpa. Posteriormente, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en el lugar junto con un grupo de seguridad, lo que permitió planear la operación táctica que se ejecutó horas después.

Así fue el operativo para detener a «El Mencho»

El secretario de la Defensa detalló que el despliegue estuvo integrado por fuerzas especiales del Ejército, elementos de reacción inmediata de la Guardia Nacional y apoyo aéreo con helicópteros y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La estrategia buscaba mantener el factor sorpresa para realizar un cerco en la zona donde se encontraba el objetivo.

Las autoridades señalaron que, una vez confirmada la presencia de “El Mencho”, la fuerza terrestre avanzó hacia el inmueble. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado entre personal militar y el círculo de seguridad del líder criminal, lo que derivó en un intercambio de fuego que culminó con la caída del capo.

El operativo provocó reacciones violentas en distintos estados del país, con bloqueos y ataques a vehículos, situación que activó dispositivos de seguridad y mesas de coordinación entre autoridades federales y estatales.

¿Quién es la mujer señalada como su pareja?

Aunque, hasta ahora, las autoridades no han revelado el nombre de la mujer que sería pareja sentimental de Nemesio Oseguera, volvió a tomar relevancia el nombre de una mujer, identificada como Guadalupe en documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional como presunta pareja sentimental del líder del CJNG.

La mujer que ha sido mencionada en redes se dio a conocer públicamente tras el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en 2022, donde se difundieron reportes internos relacionados con la estructura del grupo criminal. Cabe mencionar que, se desconoce si la mujer aún tenía relación con el líder del CJNG; de igual manera, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la presunta pareja sentimental de «El Mencho» que habría sido clave en su muerte.

En cuanto a la posible mujer, documentos señalaban que la mujer habría mantenido una relación cercana con Oseguera Cervantes después de la separación de su exesposa, Rosalinda González Valencia. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública detallada sobre su trayectoria personal ni antecedentes confirmados en actividades ilícitas.

En los informes filtrados, su nombre aparece dentro de apartados relacionados con la estructura operativa del CJNG, aunque sin especificar funciones concretas. Autoridades no han confirmado públicamente un rol formal dentro de la organización, pero su mención en el seguimiento de inteligencia ha generado atención sobre su posible cercanía con el líder abatido.

