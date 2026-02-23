Hallan a cien robando agua

Por Salvador Valadez C.
EXPRESO-LA RAZÓN
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) ha detectado más de 100 tomas clandestinas en Ciudad Victoria, informó el gerente del organismo, Fernando García Fuentes.
Señaló que a los propietarios se les ha invitado a regularizar su situación antes de aplicar sanciones económicas.
Indicó que anualmente el padrón de usuarios crece entre 2 mil y 3 mil contratos, tanto por nuevos usuarios como por regularizaciones voluntarias.
Para este año, la inversión en infraestructura hidráulica asciende a 70 millones de pesos, cifra que podría incrementarse según la disponibilidad presupuestal y aportaciones federales.
Agregó que el Consejo de Administración analiza una propuesta de descuentos para usuarios morosos, con el fin de incentivar la regularización de adeudos.