Hallan a cien robando agua

Luego de realizar el rastreo de tomas clandestinas, la COMAPA detecta a 100 usuarios conectados a la red sin tener contratos

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) ha detectado más de 100 tomas clandestinas en Ciudad Victoria, informó el gerente del organismo, Fernando García Fuentes.

Señaló que a los propietarios se les ha invitado a regularizar su situación antes de aplicar sanciones económicas.

Indicó que anualmente el padrón de usuarios crece entre 2 mil y 3 mil contratos, tanto por nuevos usuarios como por regularizaciones voluntarias.

Para este año, la inversión en infraestructura hidráulica asciende a 70 millones de pesos, cifra que podría incrementarse según la disponibilidad presupuestal y aportaciones federales.

Agregó que el Consejo de Administración analiza una propuesta de descuentos para usuarios morosos, con el fin de incentivar la regularización de adeudos.