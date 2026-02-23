Invierten 2,600 mdp desarrollo educativo

Enfatiza gobernador apoyo del Gobierno Federal para mejorar infraestructura educativa y equipamiento, dignificando espacios

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante el programa «Diálogos con Américo», el gobernador Américo Villarreal Anaya se refirió a la educación en Tamaulipas y afirmó que su administración trabaja para que ningún niño, niña o adolescente se quede sin un espacio, un pupitre, un salón y un maestro frente al grupo y reciban los conocimientos y la preparación para enfrentar los desafíos y el momento histórico que vivimos.

En su programa de este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario tamaulipeco mencionó, en primer lugar, la gira que realizó durante cuatro días en la Ciudad de México y destacó los acuerdos y apoyos logrados con Hacienda, Economía, Agricultura, Marina y Banobras para seguir impulsando proyectos conjuntos Federación-Estado y aprovechar las oportunidades que generan inversiones y más fuentes de trabajo. Además reconoció el convenio con el Sistema Público de Radiodifusión que permitirá dar a conocer lo que hacemos las y los tamaulipecos desde este rincón de la patria.

En materia de educación destacó que en tres años y con el apoyo del Gobierno Federal se han destinado 2,600 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa y el equipamiento, a fin de dignificar los espacios, abandonados por gobiernos anteriores, en donde se forman las nuevas generaciones de tamaulipecos.

A la fecha, dijo, hay un avance del 70 por ciento, pero la meta es rehabilitar el 100 por ciento de los planteles de educación básica.

Indicó que a fin de lograr que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación digna y exista «piso parejo», su gobierno impulsa acciones como el otorgamiento de becas, paquetes de útiles escolares, libros de texto gratuitos y uniformes escolares.

«Que no dejemos a nadie fuera de esta oportunidad educativa para nuestras generaciones, porque estamos atentos para que todo niño, niña y adolescente tenga un pupitre, un salón y un maestro para recibir su formación», dijo.

Villarreal Anaya expuso que, actualmente, el 100 por ciento de las escuelas en zonas rurales cuentan con internet y conectividad, mientras que, en las zonas urbanas, hay un avance del 90 por ciento y la cobertura total se logrará este mismo año.

En materia de educación superior mencionó que se trabaja para abrir nuevos centros como las Universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos, lo que permitirá mejorar aún más el tercer lugar nacional que ocupa Tamaulipas con el 98.7 por ciento de capacidad para quienes buscan un lugar en este nivel educativo y que la enseñanza que se ofrezca sea pertinente con las nuevas oportunidades de desarrollo en el estado.

Respecto al trabajo que se realiza en coordinación con el gremio sindical, refirió que Tamaulipas es el único estado que a iniciativa de la UNESCO, impulsa el programa Políticas de Aprendizajes Fundamentales, el cual fortalece la capacitación y formación de las y los maestros.

Durante la participación de las y los radioescuchas que envían sus mensajes y preguntas, el gobernador recordó la trayectoria y el ejemplo de superación del doctor Ramiro Iglesias, quien desde un humilde ejido del municipio de Camargo llegó a ser uno de los científicos más destacados del país, contribuyendo también con su conocimiento al programa aeroespacial de la NASA.

El programa “Diálogos con Américo” se transmite los domingos a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.

Las audiencias pueden hacer preguntas directamente al gobernador y participar en este programa mediante mensajes de texto o mensajes de voz a través de WhatsApp, al número 834 425 00 58.