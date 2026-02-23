Refuerzan vigilancia en el fraccionamiento de la explosión

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La seguridad en el fraccionamiento Los Olivos 2 permanece bajo vigilancia para evitar robos o actos vandálicos tras la reciente explosión.

El comandante de la Guardia Estatal, Óscar Infante Sierra, confirmó la instalación de una patrulla fija, además de realizar recorridos constantes en el sector.

Esta medida busca proteger las pertenencias de las familias que abandonaron sus hogares de forma temporal para permitir las obras de rehabilitación.

Hasta el momento, la autoridad estatal no reporta incidentes de rapiña ni actos delictivos en la vivienda número 12, punto donde se originó el siniestro.

Los dictámenes estructurales prohíben el ingreso a los departamentos 3, 4, 7 y 8 del edificio B por daños graves.

El resto de las viviendas del complejo cuenta con la certificación para su ocupación segura por parte de los residentes.

Sobre la responsabilidad del incidente, Infante Sierra señaló que los vecinos con sospechas de una acción indebida por parte del habitante lesionado tienen el derecho de proceder legalmente.

Ante este escenario, el municipio ofrece asesoría jurídica para quienes decidan iniciar un proceso contra el probable responsable del siniestro.