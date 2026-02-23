Rosalinda González Valencia «La Jefa», esposa de «El Mencho»: Clave del poder del CJNG

El nombre de Rosalinda se volvió tendencia luego de que Fuerzas Federales abatieron a ‘El Mencho’, con quien tuvo tres hijos; esta es su historia

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y conocido por fundar el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, trajo de nueva cuenta al escenario nacional el nombre de su esposa, Rosalinda González Valencia, también conocida como ‘La Jefa’ y quien estuvo ligada al narcotráfico y que además habría tenido mucha cercanía en la administración de esta organización criminal.

Rosalinda González Valencia nació en 1963 en El Naranjo, en Aguililla, Michoacán, y desde muy temprana edad se relacionó con el mundo de las drogas, ya que a partir de la década de 1970 su familia, conformada por 18 hermanos, comenzó a cultivar marihuana y a traficarla a Estados Unidos, donde tuvieron una importancia significativa en el estado de California, ahora también con la cocaína y drogas sintéticas.

Antes de conocer a ‘El Mencho’, Rosalinda ‘La Jefa’ y parte de su familia fue formada por el Cártel del Milenio, pues su tío era el líder de esta organización criminal, Armando Valencia Cornelio, ‘El Maradona’ o ‘El Juanito’.

Gracias a las redes que sus hermanos tenían dentro del narco, conoció a Nemesio Oseguera, quien formaba parte de la distribución de droga en California hasta que finalmente fue deportado a México, donde contrajo matrimonio con Gonzalez en 1996. De este amor nacieron sus tres hijos:

Laisha

Jessica Johana

Rubén, alias ‘El Menchito’

Pero más allá de sus vidas personales y vínculos amorosos que los llevaron a construir una familia, la relevancia de Rosalinda González Valencia es mucha, ya que ella fue la pieza clave para que se formara el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de ahí que su alias sea el de ‘La Jefa’.

La esposa de ‘El Mencho’ se convirtió en pieza clave del origen del CJNG gracias a que el Cártel del Milenio comenzó a fragmentarse, esto le permitió al abatido el pasado 22 de febrero liderar una nueva red de droga, ahora en una alianza con ‘Los Cuinis’, liderados por Abigael, hermano de Rosalinda.

Cabe destacar que ‘Los Cuinis’ no tuvieron un papel irrelevante para el clan, sino todo lo contrario, ya que ellos obtenían los ingresos financieros que pusieron en alto al cártel formado por Nemesio Oseguera. A cambio, Abigael fortaleció su dominio en la región gracias al CJNG.

De esta forma Jalisco pasó a estar bajo las manos de esta familia y todo gracias a los nexos familiares, principalmente de ‘La Jefa’, mismos que fueron de ayuda para que ‘El Mencho’ ganara poder en el crimen organizado hasta convertirse en uno de los más buscados no solo en México, sino también en Estados Unidos.

Cabe destacar que más allá de los lazos familiares entre ‘Los Cuinis’ y el CJNG no fueron los únicos por los que el cártel creció, sino que ella misma habría tenido un papel importante en la administración de los recursos que se obtenían, es decir, que se encargaba del lavado de dinero y razón por la que fue detenida en 2018.

¿Qué fue de la esposa de ‘El Mencho’?

Rosalinda González Valencia, alias ‘La Jefa’, fue detenida en México por al menos tres ocasiones desde el 2018, pero actualmente se encuentra en libertad tras haber cumplido más de la mitad de su condena y por haber tenido buena conducta durante su estancia en el Centro Femenil de Reinserción Social 16 de Morelos.

Detenida en 2018 en Zapopan por operar con recursos obtenidos de forma ilícita; salió libre tras una fianza de 1.5 millones de pesos y libertad condicional.

Detención del 2021 por incumplimiento de las medidas de libertad condicional.

Detenida en 2023, pero puesta en libertad en 2025 tras la decisión de una juez federal de ponerla en libertad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO