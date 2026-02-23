Se fugaron 23 reos del penal de Puerto Vallarta durante los actos de violencia por la caída de «El Mencho»

Un grupo criminal entró al penal derribando un muro con un vehículo tras el operativo de Seguridad en contra del CJNG que derivó en la detención y muerte del líder de la organización "El Mencho", confirma el titular de Seguridad de Jalisco

Tras la ejecución del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», se reportaron diversos actos violentos y de protesta de parte de miembros de la organización entre ellos se detectó la fuga de al menos 23 personas que estaban internados en Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure), Puerto Vallarta.

«La información que se tiene al pase de lista son 23 los presos que están evadidos. Ya se esta haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura», explicó el titular de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández.

23 reos se fugaron del penal de #Ixtapa la tarde de ayer en #PuertoVallarta.

En la conferencia de Seguridad reportaron el saldo tras el operativo del Ejército Mexicano en contra del CJNG que generó diversas reacciones de miembros del grupo criminal, entre ellas la quema de vehículos, locales comerciales, bloqueos carreteros y el enfrentamiento del penal.

Reportan 1 policía muerto tras enfrentamiento con CJNG en penal

En el mensaje a la población, Hernández específico que los grupos criminales llegaron a la zona y no tenían refuerzos, fueron los elementos del lugar quienes intentaron calmar la situación y allí murió un elemento de la Policía Penitenciaria que intentaba contener la agresión.

«Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos a las instalaciones, con un vehículo derribaron un portón y es cuando logran ingresar», narró el funcionario.

Al momento, el estado continúa en estado de alerta bajo el código rojo que activó el gobernador de la entidad, Pablo Lemus.

«(…) los compañeros repelieron la agresión lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la Policía Penitenciaria que estaba haciéndoles frente. Se generaron algunos conatos de riña al interior, enviamos personal para restablecer el orden. Ya está bajo control la situación, se hizo pase de lista y se restableció la seguridad», indicó.

