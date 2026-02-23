Segunda línea del acueducto en Victoria se estrenará en el 2027

El aumento en el costo de materiales no ha sido punto que afecte los trabajos que se llevan a cabo en esta obra

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La segunda línea del acueducto estará concluido para el segundo semestre del 2027, aseguró el Secretario de obras Públicas, quien informó que se tiene un avance del 55 por ciento.

“Ya debemos llevar alrededor del 55 por ciento más o menos de avance, vamos bien, para el 27 vamos a terminar”, explicando que los trabajos avanzan de acuerdo con lo proyectado.

Explicó que el programa de la Comisión Nacional de Agua (CNA) y de la misma Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas con la planta potabilizadora, la segunda línea podría estar iniciando operaciones a partir del segundo semestre del 2027.

El funcionario apuntó que el aumento en el costo de materiales no ha sido punto que afecte los trabajos que se llevan a cabo en esta obra, ya que dijo, todo está presupuestado y previsto.

“Lo normal de cada año, pero bueno, son contratos que ya estaban desde hacía meses atrás; no está afectando; para este año no, porque ya estaban contratados desde el año pasado”.