Tamaulipas en calma tras bloqueos en la frontera; reportan 36 cierres viales sin víctimas

Tamaulipas en calma tras bloqueos en la frontera; reportan 36 cierres viales sin víctimas; el gobernador Américo Villarreal Anaya informó que los cierres fueron desactivados desde la tarde del domingo; autoridades aseguraron vehículos, armas y equipo táctico

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.– Luego de los hechos de inseguridad registrados la mañana del domingo en la franja fronteriza del estado, tras la captura y posterior muerte de “El Mencho” en Talapa, Jalisco, Tamaulipas se mantiene en calma y sin registro de víctimas, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario confirmó que se contabilizaron 36 bloqueos en vías de comunicación, ubicados en cinco municipios de la frontera: Miguel Alemán, Reynosa, Camargo, Díaz Ordaz y San Fernando.

Detalló que en nueve de los bloqueos se utilizaron vehículos de autotransporte, de los cuales cinco fueron incendiados. En el resto de los casos, los delincuentes colocaron llantas y ponchallantas para obstaculizar el tránsito.

En entrevista, tras encabezar la reunión de la Mesa de Seguridad, Villarreal Anaya reiteró que desde la tarde del domingo los bloqueos fueron desactivados y se desplegaron patrullajes para restablecer el orden.

“Desde ayer en la tarde ya no había ninguna condición. Se estuvo muy pendiente a través de los sistemas de videovigilancia del C5i, en un operativo en el que se refuerza la presencia en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y Guardia Estatal”, señaló.

El gobernador explicó que en este tipo de situaciones la instrucción para las corporaciones de seguridad es evitar enfrentamientos dentro de zonas urbanas, a fin de no poner en riesgo a la población civil.

Finalmente, indicó que, aunque en Tamaulipas no se reportan personas detenidas por estos hechos, sí se aseguraron vehículos, armamento y equipo táctico, los cuales fueron integrados a las carpetas de investigación correspondientes.