Tamaulipas tiene cuatro casos de gusano barredor activos

Autoridades aseguran que el cerco sanitario avanza y que el problema está cada vez más contenido

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Cuando parecía que el gusano barrenador daba tregua en Tamaulipas, nuevamente volvió a encender focos rojos en el sur del estado con un nuevo caso en el municipio de Aldama después de siete días de inactividad.

Sin embargo, las autoridades aseguran que el cerco sanitario avanza y que el problema está cada vez más contenido.

Fue el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela Flores, quien informó que actualmente solo dos municipios permanecen con casos activos y que son: El Mante y Aldama, mientras que González ya quedó libre de casos, lo que calificó como una buena noticia.

En total, explicó, se tienen 27 casos registrados desde el 1 de diciembre del 2025, que es la cifra total de incidencias y de los cuales 23 ya están inactivos.

Aunque actualmente permanecen cuatro casos activos: dos en Aldama y dos en El Mante.

“A veces duramos hasta una semana sin casos y de repente nos brinca uno”, señaló tras referirse al,último ocurrido en el sur.

Por dicha situación, Varela Flores hizo un llamado directo a los ganaderos, al señalar que la principal causa de contagio sigue siendo el ombligo de los becerros recién nacidos, una herida que, dijo, debe desinfectarse de inmediato para evitar la presencia de la mosca que provoca la enfermedad.

“A nivel nacional el 80 por ciento de los casos es en ombligo. Si controlamos eso, bajamos considerablemente la incidencia”, explicó.

Así también, añadió que se trata de una práctica sencilla y preventiva que antes era habitual en el campo, pero que con el tiempo se ha relajado.

“Es tan sencillo como curar y desinfectar esa herida cuando nace el becerro. Es una práctica que deben hacer y no están haciendo”, señaló.

Aunque también se han registrado casos en animales domésticos, como perros, el funcionario aclaró que son pocos y que todos están incluidos dentro del total de 27 reportes acumulados.

Finalmente, pidió el respaldo de los medios de comunicación para reforzar el llamado al sector ganadero y evitar nuevos brotes ya que la meta, es cerrar por completo los municipios activos y mantener a Tamaulipas libre del gusano barrenador.