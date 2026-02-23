VIDEO: Filtran el último audio existente de «El Mencho» en donde amenaza a un policía

La reaparición de la grabación coincidió con los hechos violentos registrados tras su muerte, incluyendo bloqueos carreteros y ataques a vehículos

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvió a difundirse en redes sociales un audio atribuido al capo en el que se escucha una conversación telefónica con un mando policial. La grabación, que había circulado años atrás, resurgió en el contexto del operativo federal que terminó con su caída.

El material, de poco más de dos minutos de duración, muestra una llamada en la que una voz que se identifica como “El Mencho” se dirige a un presunto elemento policiaco para exigirle que detenga operativos en una zona bajo influencia del grupo criminal. El tono de la conversación incluye amenazas directas, insultos y advertencias.

Cabe mencionar que, aparentemente, se trataría del único registro de voz que se tiene de Nemesio Osegura. Por lo que la autenticidad del audio es desconocida. De igual manera, se sabe que el presunto audio ha circulado en redes desde hace años, por lo que no se trataría de una grabación reciente.

La reaparición de la grabación coincidió con los hechos violentos registrados tras su muerte, incluyendo bloqueos carreteros y ataques a vehículos en distintos estados, lo que impulsó nuevamente la circulación del material en plataformas digitales y medios de comunicación.

¿Qué dijo «El Mencho» en el audio?

“¡Mira bien HDTPM soy Mencho wey relaja a tu puta gente a la verga!” Resurge audio de “El #Mencho”, donde lanza amenaza a jefe de la policía. pic.twitter.com/SAgroBenRu — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 23, 2026

En la conversación, la voz atribuida a Oseguera Cervantes se presenta de manera directa ante un mando identificado como “Delta Uno”. Durante la llamada, se le oye exige reducir la presencia policial en determinadas zonas y advierte que conoce la ubicación y movimientos de los elementos bajo su mando.

«Soy Mencho (…) Retíreme a todos, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Se me ponen al tiro o tú eres el primero que vas a manchar por ellos», se oye decir al capo en el audio que se le atribuye.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el cierre de la conversación, cuando «El Mencho» cambia parcialmente el tono y ofrece disculpas por las palabras utilizadas, aunque mantiene la exigencia de que los operativos se detengan. Esta combinación de intimidación y aparente negociación fue interpretada por analistas como parte del estilo de comunicación que caracterizó a la organización criminal en su relación con autoridades locales.

«Ya está, igualmente. De aquí para allá también (hay respeto). Ahí, disculpe por las malas palabras. Ahí le encargo. Ahí relájemelos a todos y dígales que va de parte mía», finaliza el audio.

Origen de la grabación y su impacto tras la muerte del líder del CJNG

De acuerdo con reportes difundidos en años anteriores, la llamada habría ocurrido en septiembre de 2016 y fue publicada posteriormente por medios nacionales. La grabación fue presentada como un ejemplo del tipo de presión que ejercían líderes del crimen organizado para frenar acciones policiales en territorios estratégicos.

Tras la muerte de “El Mencho” durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el audio volvió a viralizarse como un recordatorio del nivel de influencia que llegó a tener el capo. El operativo, según autoridades, fue resultado de labores de inteligencia militar y coordinación entre fuerzas federales y derivó en enfrentamientos armados, así como detenciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO