VIDEO: Madre de «niña lobo» defiende a los therians y recuerda que las conexiones con animales siempre existieron

Aunque la madre de familia reconoció que los niños y adolescentes que se sienten therians deben de ser libres, recordó que hay riesgos que no se deben de ignorar

Aunque el movimiento de los therians creció exponencialmente durante los últimos años, ha sido en el último par de semanas que el mundo entero comenzó a hablar de ellos por la novedad y desconcierto que generaron con sus disfraces, comportamientos, reuniones e incluso ataques de therian perros que han mordido a personas.

Sin embargo todo lo anterior únicamente ha sido el despunte para que el tema diera de qué hablar y pronto se transformó en risas, memes y rechazo hacia los therian, pues muchas personas no logran conectar con esta idea de que una persona se puede identificar de forma espiritual o física con algún animal, eso sin perder su lado humano. Pero pocos se han preguntado, ¿qué opinan las familias de los therians?

Un tiktoker logró conversar con la madre de una niña therian lobo que aseguró darle el espacio necesario a que su hija se comporte como este animal salvaje con ciertos límites y sobre todo, para que ella misma desarrolle su identidad, algo con lo que muchos no están de acuerdo.

‘Kashka’, como se hace llamar la niña que se identifica como lobo desde hace seis meses también ofreció unas breves palabras sobre su identidad como therian y mencionó que descubrió el término y movimiento a través de videos de TikTok y desde ahí supo cuál es el animal con el que mejor siente una conexión.

“Yo me identifico como un lobo. Cuando empecé a ver en TikTok, yo sentí una conexión espiritual con el lobo y con la naturaleza”, dijo al tiktoker Quike Ramírez.

Respecto a la identidad de su hija, aseguró que su identidad como therian no es nada nuevo, ya que desde hace décadas se ha reportado la conexión espiritual de humanos con animales y que de hecho, esta tendencia se puede equiparar a otros movimientos urbanos como los emos, solo que los de las nuevas generaciones están desatando todavía más polémica.

“Pienso que tergiversaron el movimiento, conexiones espirituales con animales ha habido toda la vida; movimientos urbanos ha habido toda la vida, emos, punks, rockeros, pachucos. El therian viene desde los noventas me parece”, dijo la madre de familia.

Madre de niña lobo asegura que los therians tienen derecho a ser libres

De acuerdo con lo que contó la madre de ‘Kashka’, su hija le dijo hace poco más de seis meses que se identificaba como un theria lobo por una conexión con la naturaleza y que más allá de la opinión pública actual, se debe dejar que los niños tengan libertad en su identidad, aunque con responsabilidad.

“Ella empieza todo esto por su conexión con la naturaleza, que creo que eso es lo que están olvidando, lo más importante y bueno, siento que es una etapa donde tienes que dejarlo ser, obviamente también con límites de no disociar porque creo que eso es lo que está pasando con este movimiento y es de tomarlo como algo con lo que ella se identifica y dejarla ser feliz, pero también ubicarla”, dijo la madre.

Finalmente, reconoció que es probable que esto es una etapa en la que deben de sentirse acogidos: “Disfrútalo, es tu movimiento, ahorita es tu momento y después se le va a pasar, pero tienes que darle la libertad, tienes que darle la confianza”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO