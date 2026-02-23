VIDEO: Madre estalla contra los therians y revela el «castigo» que le daría a su hijo

La tiktoker dejó claro que, si alguien quiere vivir como un animal, debe hacerlo con todas las consecuencias, eliminando cualquier rastro de comodidad humana

La polémica por los therians, es decir, las personas que se identifican como animales ha alcanzado un nuevo punto en TikTok. Esta vez, la creadora de contenido Diana Medina (@dianamedinac2) publicó un video en el que arremete sin filtros contra esta tendencia, advirtiendo de forma muy ácida cómo reaccionaría si su hijo decidiera unirse a esta comunidad.

Con un tono lleno de ironía, la tiktoker dejó claro que, si alguien quiere vivir como un animal, debe hacerlo con todas las consecuencias, eliminando cualquier rastro de comodidad humana. La creadora de contenido señaló duramente a la sociedad actual y a los padres que permiten lo que ella considera «tendencias baratas» y superficiales.

Para ella, disfrazarse de animal con «patitas peludas» en un departamento con todas las facilidades modernas es una burla a la verdadera naturaleza. Esta postura ha dividido a las redes, algunos padres se han unido a su postura, mientras que jóvenes de la comunidad han estallado.

«Dormirás en el piso»

En su video, Diana plantea que si su hijo se identificara como un perro, lo primero que perdería sería su habitación. La madre fue contundente al explicar que no permitiría «medias tintas» en esta identidad.

«Ya no vas a tener cuarto porque qué crees: los perros normales no tienen cuartos, no tienen habitaciones y no tienen camas así que vas a dormir en una cama de perro o vas a compartir la cama con Coco, así de simple. Es más a él no me lo molestas, te duermes en el piso hasta que yo te compre tu cama».

Además, dejó claro que la diversión digital también llegaría a su fin para ser reemplazada por instintos básicos: “Y tu nuevo entretenimiento van a ser los juguetes de tu amigo Coco, tu perrito, porque yo tengo un perrito aquí en la casa”.

Dieta de croquetas y adiós al baño

La crítica de la tiktoker se extendió hacia la alimentación y la higiene personal con señalamientos muy duros quienes se dicen animales pero siguen disfrutando de la comida rápida y el aseo humano. Diana advirtió que la dieta en su casa cambiaría radicalmente para un «hijo therian»:

«A ti que te encanta estar comiendo hamburguesas cosas así, ¿qué crees? Yo cuido mucho a mis perritos entonces tú no vas a comer esas comidas, tú vas a comer comida de perro, snacks de perro (…) lo que fuese, ¿me entendiste?”.

Pero el punto que más comentarios generó fue el de las necesidades básicas. La creadora fue tajante al prohibir el uso de las instalaciones de la casa. Advirtió que entonces pasaría del baño al patio y sus accesorios de baño serían para perro.

«Desde ahora, si vas a querer hacer tus necesidades, queda clausurado el baño para ti. Tu pastita de dientes, tu perfume, tu champú y todo lo demás todo te lo voy a dar de perro». Incluso añadió que el lugar para ir al baño sería el jardín: «Vas a ir a mear al backyard ahí con él con él hasta coco”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO