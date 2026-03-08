Raudo vehículo choca con palmeras y vuelca

Minutos antes de la 01:00 horas se reportó que una camioneta protagonizó un fuerte percance en esa vialidad, a la altura del acceso a la empresa Chemours y frente al fraccionamiento El Náutico.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Acelerado conductor colisionó con dos palmeras, para luego volcarse en la avenida de la Industria en Altamira, los primeros minutos del domingo.

El vehículo fue abandonado por su operador que huyó del sitio rápidamente.

Minutos antes de las 01:00 horas, se reportó que una camioneta había protagonizado fuerte percance en esa vialidad, en el acceso a la empresa Chemours y frente al fraccionamiento El Náutico.

Cuerpos de emergencia y personal de Tránsito municipal se trasladaron al lugar.

En el mismo fue encontrada una Jeep Cherokee en color verde modelo 2003, con placas del estado de Tamaulipas.

Momentos antes, la unidad circulaba a exceso de velocidad en sentido norte a sur.

Al llegar a ese tramo, el conductor perdió el control del volante para después impactarse contra dos palmeras que estaban sobre el camellón, lo que provocó que la camioneta terminara volcada para quedar finalmente en su posición original, completamente destruida.

Los agentes viales ya no hallaron en el sitio al operador.