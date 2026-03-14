Accidente deja a 15 peregrinas lesionadas; iban a El Chorrito

Elementos con capacitación en atención prehospitalaria brindaron primeros auxilios en el lugar.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Un camión que transportaba peregrinos volcó en el kilómetro 69 de la Carretera Federal 101, a la altura del municipio de Padilla, dejando un saldo de 15 mujeres lesionadas, de acuerdo con reportes de la Guardia Estatal de Tamaulipas.

El incidente fue detectado durante recorridos de seguridad, donde localizaron un camión blanco volcado fuera de la cinta asfáltica.

Las personas afectadas se dirigían al santuario de El Chorrito.

Elementos con capacitación en atención prehospitalaria brindaron primeros auxilios en el lugar, mientras se coordinaba la atención médica para las lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes en carretera.