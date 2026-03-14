Chocan casi de frente, hay 5 heridos

Un accidente se registró alrededor de las 10:00 horas en el kilómetro 12 de la vía, informaron las autoridades, quienes acudieron al lugar para atender la situación

Por Alfredo Peña

SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.- Un choque casi frontal registrado en la carretera a Soto la Marina, frente a las oficinas de la Guardia Nacional, dejó un saldo de al menos cinco personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 12 de esa vía, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Paramédicos que regresaban de atender otro percance en la carretera a Zaragoza brindaron auxilio a los ocupantes de un vehículo Renault Kwid, en el que viajaba la mujer en gestación.

Los cinco lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros informes, el Renault circulaba de Soto la Marina hacia Ciudad Victoria, mientras que en sentido contrario un Chevrolet Cruze, con placas del estado de Texas, se dirigía de Victoria hacia la carretera a Zaragoza.

El percance ocurrió en un tramo donde personal de una empresa constructora privada realiza trabajos de colocación de tubería para la segunda línea del acueducto, presuntamente por falta de señalización o coordinación de los trabajadores.

Más tarde, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.