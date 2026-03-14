‘Cierra’ Cruz Roja por crisis financiera

La delegación suspendió temporalmente servicios médicos y de ambulancias en Ciudad Victoria y varias bases del estado ante una severa crisis.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La delegación estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas anunció el cierre temporal de servicios médicos y de ambulancias en Ciudad Victoria y varias bases del estado, debido a una severa crisis financiera que ha impedido cubrir gastos básicos de operación y el pago de salarios al personal.

La institución informó que requiere más de 2 millones de pesos para solventar sus compromisos inmediatos y poder restablecer la atención. Tan solo la nómina representa alrededor de 600 mil pesos, mientras que el personal acumula ya dos quincenas sin recibir su salario, situación que ha agravado el funcionamiento de la delegación.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador estatal de la Cruz Roja en Tamaulipas, Jesús Báez, explicó que la institución enfrenta dificultades económicas que se han acumulado en los últimos meses, lo que obligó a tomar la decisión de suspender la operatividad para evitar mayores afectaciones administrativas y de seguridad.

Entre los principales problemas se encuentra el retraso en el pago al personal, que ya suma dos quincenas sin recibir salario, además del incremento en los costos de operación, como mantenimiento de ambulancias, combustible, seguros, insumos médicos y el pago de servicios básicos.

La institución detalló que solo para cubrir salarios se requieren alrededor de 600 mil pesos, dentro de un gasto total que supera los 2 millones de pesos, monto necesario para mantener funcionando todas las áreas de atención médica, capacitación y servicios de emergencia.

Ante este contexto, se informó que se determinó el cierre temporal de servicios en la Delegación Estatal de Ciudad Victoria y en varias de sus bases, entre ellas Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico, como parte de una estrategia para reorganizar su funcionamiento.

De acuerdo con el comunicado institucional, la medida busca ordenar, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de la operación, por lo que durante este periodo se llevará a cabo un proceso de reestructuración administrativa y operativa dentro de la Cruz Roja en Tamaulipas.

La institución aclaró que esta decisión tiene carácter estrictamente temporal, y responde a la necesidad de restablecer condiciones adecuadas de funcionamiento, fortalecer los mecanismos de gestión y asegurar la continuidad futura de los servicios humanitarios que se brindan a la población.

La disminución de ingresos ha impactado de manera directa en la estructura operativa de la institución, que depende principalmente de donativos, colectas, capacitaciones, traslados médicos y convenios con empresas, ya que al tratarse de una institución de asistencia privada no cuenta con una partida presupuestal fija del gobierno.

En total, 183 trabajadores, entre personal remunerado y voluntarios, dependen de la delegación estatal y de las bases coordinadas desde Ciudad Victoria, lo que ha generado preocupación entre los colaboradores que continúan acudiendo a laborar pese a la falta de pago.

La Cruz Roja también informó que la colecta anual será suspendida temporalmente, mientras se revisan las condiciones financieras y se establecen nuevas estrategias que permitan recuperar la estabilidad económica de la institución.

“Sabemos que nuestra institución está para cuando existe el sufrimiento humano, para apoyar a quien lo necesita, pero sin recursos económicos no es posible continuar operando con seguridad”, señalaron los responsables de la delegación.