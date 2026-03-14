COMAPA Sur promueve la cultura del agua entre la niñez de la zona conurbada

Como parte de estas acciones, personal de Cultura del Agua de COMAPA Sur impartió pláticas a estudiantes de las primarias Profesora Aurelia García Rodríguez y Profesor Francisco Nicodemo, en Ciudad Madero.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de fortalecer la conciencia sobre el cuidado del agua desde temprana edad, COMAPA Sur continúa consolidando sus acciones de cultura hídrica en planteles educativos de nivel básico de la zona conurbada. A través del programa de enseñanza “Protectores del Agua”, el organismo impulsa actividades formativas dirigidas a niñas y niños, fomentando el conocimiento y la responsabilidad en el uso de este recurso vital.

Como parte de estas acciones, personal del departamento de Cultura del Agua de COMAPA Sur impartió pláticas a estudiantes de la Escuela Primaria Profesora Aurelia García Rodríguez y Profesor Francisco Nicodemo, ubicadas en Ciudad Madero. Durante estas jornadas se abordaron temas relacionados con la importancia del agua, su cuidado y las prácticas cotidianas que contribuyen a su uso responsable.

A través de dinámicas y mensajes adaptados al nivel educativo de los alumnos, se promueve que las y los estudiantes adopten hábitos responsables tanto dentro de la escuela como en sus hogares, convirtiéndose en promotores del cuidado del agua entre sus familias y su entorno.

Si bien estas actividades se consolidan principalmente en escuelas de nivel básico, COMAPA Sur también extiende el programa de Cultura del Agua a instituciones de nivel medio superior y superior, así como a organismos públicos y privados, con el objetivo de fortalecer una cultura de preservación y uso responsable del recurso hídrico en todos los sectores de la sociedad.