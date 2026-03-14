Da la UAT “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional“

Participa el rector en la firma de convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual veinte instituciones de educación superior de todo el país se incorporan al programa “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Dámaso Anaya Alvarado, participó en la firma de convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual veinte instituciones de educación superior de todo el país se incorporan al programa.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la firma de convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual veinte instituciones de educación superior de todo el país se incorporan al programa “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

La ceremonia, celebrada en la Ciudad de México, estuvo presidida por el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, con la presencia de la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora, y del titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia.

Durante su participación, el rector Dámaso Anaya destacó la relevancia de colaborar en este esfuerzo que encabeza el Gobierno Federal con el objetivo de fortalecer la educación media superior.

Reafirmó el compromiso de la UAT para contribuir a consolidar un sistema de bachillerato nacional de alta calidad con pertinencia social, atendiendo uno de los objetivos principales de esta iniciativa, en la cual las universidades públicas serán las instancias que avalen y certifiquen la calidad y pertinencia de los programas educativos, así como asegurar una mejor preparación de los estudiantes y facilitar su tránsito hacia la educación superior.

El proyecto nacional contempla implementar 225 programas técnicos y tecnológicos actualizados, enfocados en formación técnica y laboral, alineados con el “Plan México”, así como programas para la formación docente, la actualización de planes de estudio y la optimización de la infraestructura y equipamiento académico en los bachilleratos. Además, busca reducir la deserción escolar y garantizar el derecho humano a los aprendizajes mediante una articulación más estrecha entre la preparatoria y la universidad.

Luego de su participación en este evento, el rector Dámaso Anaya participó en la reunión de trabajo en la cual se llevó a cabo la firma de convenio entre el Instituto Nacional para la

Educación de los Adultos, la Secretaría de Educación Pública y la ANUIES, en una iniciativa orientada a sumar esfuerzos para combatir el rezago educativo en nuestro país.

En este marco, la UAT reafirmó también el compromiso de contribuir activamente en el abatimiento del analfabetismo, trabajando de la mano con las instituciones nacionales para acercar más oportunidades de superación a cada rincón del país.